Más persecución: presentan un proyecto para aplicar derecho de admisión a quienes protesten en las calles

El diputado nacional del PRO Gabriel Chumpitaz presentó este lunes un proyecto de ley para que se aplique derecho de admisión a las personas que participan de manifestaciones en las calles. De aprobarse, el Estado podría controlar quiénes pueden ejercer su derecho a protestar y quiénes no, ya que el plan es pedirle identificación a cada uno y tener listas de los que no tienen permitido hacerlo.

"La idea es implementar acciones tácticas, controles de identificación y libre antecedentes para proteger el espíritu genuino de la protesta", escribió en su cuenta de X el legislador nacional de la bancada del PRO, partido presidido por el ex jefe de Estado Mauricio Macri.

Chumpitaz explicó que su propuesta "busca replicar" el esquema de "Tribuna Segura", que se aplica en los ingresos a los estadios de fútbol, pero en manifestaciones. "Anillos de control, vallados estratégicos e identificación de asistentes para evitar la presencia de grupos violentos que buscan desestabilizar", indicó.

Por último, concluyó: "Hay un negocio de tercerización de la violencia y es clave garantizar la seguridad de manifestantes, prensa, ciudadanos y fuerzas de seguridad. No se trata de limitar la protesta, sino de evitar su uso como excusa para la violencia. El derecho a manifestarse es legítimo, pero no puede ser una excusa para el caos. Garantizar la seguridad en las marchas es clave para que la protesta siga siendo un derecho y no una herramienta del desorden".

Más proyectos de seguridad: Bullrich propone crear la figura de "asociación ilícita del fútbol"

Después de la represión a la marcha de jubilados del último miércoles, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este lunes por la tarde un proyecto de ley "antibarras", que busca crear la figura de "asociación ilícita del fútbol".

"Esta ley, desde nuestro punto de vista, habiendo votado hace pocos días la ley antimafias que va contra las organizaciones criminales, nos permite avanzar sobre un tipo de violencia y organización que le hace muy mal a la Argentina". dijo Bullrich en una conferencia de prensa. "En caso de que fueran condenados, además les cabe una pena de acuerdo al tipo de delito que cometan. Y cuando esto es en el marco de la barra se crea esta figura especial de la asociación ilícita futbolística", añadió.

En la conferencia en la que tuvo a su lado al director de Eventos Deportivos, Franco Berlín, Bullrich declaró: "Castigamos todos aquellos mecanismos que lo que hacen es generar un tipo de financiamiento y, en muchos casos, está avalado por las conducciones de los clubes". Y agregó: "También se castiga a los dirigentes de los clubes que facilitan entradas a los barras, que les alquilan micros, que permiten estas acciones violentas o que facilitan la entrada de elementos contundentes o de armas a las canchas".