Astronautas de la NASA "Butch y Suni" regresan a la Tierra tras una prolongada misión en el espacio

NASA astronauts Butch Wilmore and Suni Williams begin their return to Earth

Los astronautas de la NASA Butch Wilmore y Suni Williams regresaron a la Tierra en una cápsula SpaceX el martes con un suave amerizaje frente a la costa de Florida, nueve meses después de que la defectuosa nave Starliner pusiera fin a lo que iba a ser una estancia de una semana en la Estación Espacial Internacional. Su regreso culminó una prolongada misión plagada de incertidumbre y problemas técnicos. Wilmore y Williams, dos veteranos astronautas de la NASA y pilotos de pruebas retirados de la Marina de Estados Unidos, se habían atado dentro de su nave espacial Crew Dragon junto con otros dos astronautas y se habían desacoplado del laboratorio orbital de la ISS a las 0505 GMT para embarcarse en un viaje de 17 horas a la Tierra. Vestidos con trajes de reentrada, botas y cascos, los astronautas fueron vistos antes en las imágenes en directo de la NASA riéndose, abrazándose y posando para las fotos con sus colegas de la estación poco antes de que los encerraran en la cápsula para dos horas de pruebas finales de presión, comunicaciones y sellado. La dupla de astronautas se había lanzado al espacio como la primera tripulación del Starliner en junio para lo que se esperaba que fuera una misión de prueba de ocho días. Pero los problemas con el sistema de propulsión del Starliner provocaron retrasos en cascada en su regreso a casa, que culminaron con la decisión de la NASA el año pasado de que volvieran en una nave de SpaceX este año como parte del programa de rotación de tripulaciones de la agencia. Con información de Reuters