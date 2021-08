De la mano de la obra pública, se reactiva la construcción en Entre Ríos

Proyectos nacionales y provinciales colaboran a dinamizar la actividad. Mejora en el trabajo registrado, en comparación con la era Macri. Desde el sector se muestran optimistas con la posibilidad de alcanzar y superar niveles prepandemia.

De la mano, principalmente, de la obra pública, la construcción se viene mostrando en Entre Ríos como una de las actividades que más se ha reactivado. Junto a proyectos nacionales, se destacan programas provinciales, que colaboran a dinamizar un círculo virtuoso donde se genera mano de obra directa e indirecta. Los guarismos locales, reflejados dentro de los informes de coyuntura del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric) se condicen con los del Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC), relevado mes a mes por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). La cantidad de trabajadores registrados es mayor a la que había cuando Macri dejó el gobierno. De ese modo, desde el sector se muestran optimistas con la posibilidad de alcanzar y superar niveles prepandemia de actividad, en uno de los rubros que más hace girar la rueda de la economía en nuestro país.

De acuerdo a los datos publicados por el Ieric, en la provincia se verificaron en junio de este año un total de 75 empresas o contratistas más que en el mismo mes del año pasado: 423 a 348. Si bien la comparación puede ser engañosa, por el contexto -plena primera ola de Covid en 2020- hay que decir que también hay más subcontratistas -19 contra 15-, lo cual muestra una variación total del 21,8%, y una incidencia del 2,5% en el país, donde, por lejos, predomina la actividad en Buenos Aires (28,3%); Ciudad Autónoma de Buenos Aires (21,4%); Santa Fe (9,6%) y Córdoba (7.5%). Por fuera de esas grandes jurisdicciones, Entre Ríos se ubica como el cuarto distrito con mejor performance, detrás de Mendoza (3,4%) y muy cerca de Neuquén (2,8%) y Tucumán (2,5%).

En lo que hace a puestos de trabajo registrados, el informe muestra un crecimiento sostenido -aunque con una baja puntual- desde diciembre en adelante: en el último mes de 2020 había 5.711; en enero, 5.759; en febrero, 5.876; en marzo, 6.069; en abril, 6.016 y en mayo, 6.086. Es una variación mensual positiva de 1,2%; del 23,1% anual y de más de 11 puntos en la acumulación. De ese modo, se proyectó en el quinto mes del presente período como la 10º provincia con mejor crecimiento en la materia, incluso por encima de otros distritos con importante demanda de obra, como Santa Fe y Mendoza.

Desde UOCRA son optimistas

"Venimos de un escenario muy malo, con el Estado paralizado y la incertidumbre absoluta. Primero se activaron los protocolos y se declaró la actividad como esencial, retomando obra pública y privada, paulatinamente. Hoy el panorama es distinto y las cifras lo muestran. El proceso de recuperación es general en nuestro sector, porque se venden más insumos, hay más mano de obra y más de mil nuevos puestos ocupados", señaló a El Destape, Walter Doronzoro, secretario General de la seccional Entre Ríos de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

El dirigente gremial apuntó se han lanzado nuevos programas de viviendas y se han reactivado trabajos en rutas y caminos de la provincia, como la Autovía 18 que une Paraná con Concordia, iniciada en 2011, abandonada en el macrismo y retomada, con un 65% de avance, en la gestión de Fernández: "Todo parte de un trabajo articulado con el gobernador e intendentes, a la par de un programa federal de Nación. No sólo está mejorando la obra pública, sino que también el sector privado se está moviendo más".

Doronzoro admitió, asimismo, que la inflación sigue siendo un escollo: "La realidad indica que la inflación no permite al desarrollador tener una fuerte inversión. Pero, de igual modo, el ladrillo sigue siendo la mejor opción, porque no pierde valor. Si bien hay que adecuarse a nuevos costos y hay regiones que crecen más rápido que nosotros, el panorama es previsible". Y apuntó: "La industria es una de las más importantes y creemos que este es el camino de la reconstrucción de nuestro país, con autovías, casas y obras hídricas y de saneamiento".

Para finalizar, Doronzoro se mostró confiado en que 2021 mostrará un "crecimiento importante" del sector: "Tenemos una mirada optimista, teniendo en cuenta de dónde venimos. En 2015 había 11.400 trabajadores registrados y cuando se fue Mauricio Macri, había 4.800. No hubo inversiones, no hubo obra pública, no se ejecutaron viviendas. Ahora sí".

Las viviendas, uno de los principales motores

Varios son los programas de soluciones habitacionales que se han reactivado en la provincia. Por un lado, sigue Primero Tu Casa, creado por el gobierno provincial en 2017 y solventado con recursos propios; a él se le suman planes nacionales a través del cual se planifican miles de nuevas casas en todo el territorio entrerriano.

"Con estos programas vamos a superar los 11 mil empleos en la construcción de nuevo", aseguró a El Destape, Marcelo Bisogni, director del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) de la provincia. Y resaltó: "En los cuatro años del macrismo la provincia entregó 3.751 casas, siempre con fondos propios. De hecho, el gobernador se hizo cargo de las viviendas del programa Techo Digno, que quedaron inconclusas".

Bisogni confió en que más de 5 mil nuevos puestos laborales se proyectarán a partir de los anuncios realizados por el gobierno nacional, especialmente a partir de tres grandes líneas: Casa Propia, Reconstruir y Procrear. "Cada obra cuesta casi 5 millones de pesos. Es decir, cuando hacés 20 casas en un pueblo, estás invirtiendo 100 millones de pesos. Se genera mucha mano de obra y se reactiva toda la economía. Corralones, talleres, transporte y otros rubros se dinamizan, tiene mucho valor agregado. Por eso se apunta a la reactivación a través de la construcción y por eso el gobierno apunta a las casas. No sólo porque son un derecho, sino que porque también tiene una importancia vital en la economía".

Las casas proyectadas

Primero Tu Casa: con el programa provincial hay en ejecución, actualmente 986 casas en 36 obras. La mecánica de ejecución es la siguiente: cada municipio aporta terrenos y asfalto; la provincia aporta las obras de agua y cloaca y la vivienda. Una solución de dos habitaciones -la más grande de las tres opciones- tiene una cuota mensual de 8 mil pesos en la actualidad. Son planes a 25 años, con cuotas subsidiadas en un 65% por la provincia y sujeta a salarios. Está íntegramente solventado por el Tesoro entrerriano y coordinado por el IAPV.

Casa Propia: gracias al plan nacional se proyectan 2.330 viviendas en Entre Ríos. En los próximos días se van a a licitar alrededor de 400. Los municipios aportan terrenos y obras complementarias; IAPV aporta la infraestructura de agua, luz, gas; la Nación paga la casa.

Reconstruir: Son 344 unidades que quedaron inconclusas de la gestión Cambiemos, de un total de más de 50 mil. Fueron iniciadas y abandonadas, con distinto grado de avance, en Tabossi; Don Cristobal 2º; Feliciano; Villaguay; La Paz; Villa Paranacito; Puerto Yeruá; Nogoyá; Federal; San José; Concepción del Uruguay y Las Toscas.

Procrear: Hay 346 departamentos ya adjudicados en la zona de calle Espejo de Paraná, a los que se les está finalizando el colector cloacal. Unas 154 más se van a licitar. En Concordia proyectan otras 600 casas comprometidas.