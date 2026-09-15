La presión fiscal se acelera en Rosario: los embargos a empresas suben casi un 58% y golpean a las micro pymes

Los embargos fiscales en Rosario se aceleraron durante 2026 y el 75% recayó sobre las micro pymes. Los datos surgen de un informe elaborado por Fundación Apertura para la Red de Instituciones por la Producción de Rosario, a partir de información que ARCA entregó mediante un pedido de acceso a la información pública.

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El dato que marca el cambio de ritmo es el del año vigente: entre enero y julio, ya se contabilizaron un total de 3.713 embargos. Si ese ritmo se mantiene durante los cinco meses restantes, una proyección lineal ubica el año en torno a 6.365 medidas, lo que representaría un salto del 57,8% frente a los 4.034 embargos registrados en 2025.

Más allá del aumento general, el aspecto central del estudio radica en cómo el impacto se desplazó hacia las empresas de menor escala. La participación del segmento micro dentro del total de embargados pasó de representar el 37,3% en 2021 al 87,4% en 2026. La tendencia es clara: sobre un acumulado de 27.045 embargos registrados entre 2021 y 2026, un total de 20.421 recayeron sobre microempresas. Al aislar únicamente el universo de contribuyentes con caracterización MiPyME, las micro concentran el 92% de los embargos frente al 6,9% de las pequeñas y apenas el 1% de las medianas.

El informe también destaca una intensificación en el nivel de exigencia monetario e individual sobre estos pequeños contribuyentes. Entre 2021 y 2026, el monto nominal de los embargos en la ciudad se multiplicó por 55,8 veces superando ampliamente la inflación acumulada del IPC para ese período (23,3 veces).

En el caso específico de las microempresas, el monto real reclamado por embargo creció un 122% entre 2024 ($8,8 millones) y 2026 ($19,6 millones), registrando a su vez una suba del 28,9% respecto de 2025 ($15,2 millones). A esto se suma que la recurrencia del reclamo aumentó, ya que la cantidad de embargos por empresa pasó de 1,1 medidas en 2021 a 3,2 en 2026.

Este escenario genera un fuerte impacto negativo en la operatoria diaria del entramado productivo local. Las ejecuciones judiciales inmovilizan el capital de trabajo de firmas que dependen de la caja diaria y no cuentan con acceso a descubierto bancario, lo que interrumpe la cadena de pagos y compromete el abonado de salarios y a proveedores.

Endeudamiento y morosidad: el ahogo de las familias rosarinas

En un momento en el que el endeudamiento aparece como la única vía para que empresas y familias puedan hacerle frente a la crisis provocada por el gobierno de Javier Milei, la Oficina Municipal del Consumidor de Rosario alertó que en el último tiempo “creció la mora en el pago de alquileres y expensas”. Un informe elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad (CEC) ubicó al departamento Rosario como el de mayor morosidad de toda la provincia de Santa Fe.

El informe, diagramado junto a la Fundación Friederich Ebert, muestra que en territorio rosarino existen 596.408 personas con algún tipo de crédito registrado. El monto total de las obligaciones financieras asciende a $2,47 billones, mientras que la deuda en mora alcanza los $422.573 millones.

Además, la ciudad que gobierna Javkin concentra el 35,7% del total de la deuda provincial y el 42,7% del dinero que se encuentra en situación de incumplimiento.

La jefa del organismo, Nadia Amalevi, reconoció que el contexto que atraviesa el país es “bastante complejo” para los inquilinos. En el caso de Rosario, manifestó que los problemas en materia de vivienda "son diversos". Si bien lo que prima es la falta de pago de alquileres y servicios, la situación también afectó a quienes son dueños de un inmueble: “Hay jubilados que son propietarios y hoy no pueden pagar las expensas”, señaló.

Según los datos de la Central de Deudores del Banco Central correspondientes a junio de 2026, 137.427 personas mantienen deudas impagas desde hace más de 90 días, lo que representa el 41,5% del total de deudores en mora de la provincia. La tasa de incumplimiento alcanza el 17,11%, por encima del promedio santafesino, que se ubica en el 14,29%.