La morosidad familiar volvió a aumentar en julio y sigue en niveles récord

La morosidad familiar en la Argentina registró un nuevo incremento durante julio y alcanzó a más de una de cada cuatro personas endeudadas, tocando un nuevo nivel récord.

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En concreto, la mora de los hogares llegó al 18,0% del crédito total, con una tendencia ascendente que ya se aproxima a dos años consecutivos de aumentos mensuales, de acuerdo con un informe de la consultora Eco Go y la Universidad Austral.

El Monitor Mensual de Crédito a las Familias mostró así una suba en la irregularidad crediticia por 21 meses consecutivos, y acumula un incremento de 10,3 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior.

Al observar la situación según la cantidad de personas involucradas, y no únicamente por el volumen de deuda, los titulares de crédito en mora alcanzaron el 26,6% del total. La cifra representa una suba mensual del 0,3% y un avance de 8,3 puntos porcentuales en relación con julio de 2025.

A su vez, el stock total de deuda declarada de los hogares llegó a $99,4 billones, medido a precios de julio de 2026. En valores reales, el crédito cayó un 0,7% frente a junio, aunque todavía presenta un crecimiento interanual del 4,7%.

Respecto del origen del financiamiento, el informe señaló que el sistema financiero tradicional concentra el 85,4% del crédito total, equivalente a $84,9 billones, y presenta una tasa de morosidad por monto del 15,8%.

En cambio, los proveedores no financieros de crédito (PNFC), entre ellos las compañías emisoras de tarjetas no bancarias y las fintechs (billeteras virtuales), reúnen el 14,6% del mercado, con $14,5 billones, pero registran una morosidad del 31,3%, el nivel de mayor vulnerabilidad dentro del sistema.

Entre los datos relativamente favorables, el trabajo remarcó que la mora operativa —que contempla los atrasos clasificados en situaciones 3 y 4 y deja afuera la cartera irrecuperable correspondiente a la situación 5— alcanzó el 11,8% del crédito y comenzó a exhibir señales de estabilización o amesetamiento.

Las provincias con mayor y menor morosidad familiar en julio

En el ranking provincial de morosidad por monto, los mayores registros corresponden a La Rioja (25,3%), Santa Cruz (23,6%) y San Luis (23,5%). En el extremo opuesto se encuentran La Pampa (9,6%), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (12,4%) y Entre Ríos (14,0%), con los porcentajes más bajos.

El informe también precisó que la relación entre el crédito otorgado a las familias y el Producto Bruto Geográfico de cada provincia alcanza sus valores más altos en Tucumán (13,5%), Catamarca (12,3%) y Formosa (11,8%), que de ese modo presentan los mayores niveles de endeudamiento.

En cuanto al comportamiento mensual del crédito en términos reales, el reporte indicó que La Pampa fue la única jurisdicción que mostró una expansión durante el mes, con un avance del 0,5%, mientras que Chaco registró la contracción más pronunciada, del 2,1% real.