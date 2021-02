Kulfas adelantó que la inflación de febrero será menor a la de enero

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anticipó que febrero presentará un descenso de la inflación frente al mes de enero, que alcanzó al 4%. El funcionario realizó la declaración antes de reunirse con empresarios y sindicalistas del sector alimenticio para continuar con las negociaciones para un acuerdo de precios y salarios.

“El Ministerio de Economía ha proyectado una inflación del 29% para este año y aunque arrancamos con un registro un poco más alto, en febrero hemos notado una reducción, aunque no me quiero anticipar”, sostuvo a radio La Red. Aún así, el ministro reconoció que el tema precios los tiene “ocupados, trabajando en todos los órdenes”.

En esa línea, afirmó que en 2020 hubo una reducción de "cerca de veinte puntos de la inflación", y añadió: "Queremos continuar en ese sendero y el gran objetivo de este año es que la reactivación en marcha se sienta en el bolsillo de los argentinos y argentinas”.

Respecto de la evolución de la actividad económica difundida por el Indec, admitió que una caída del “10% anual es fuerte, aunque desde fin de año comenzó a crecer la industria".

Sobre el cuestionamiento de algunas empresas por eventuales trabas a las importaciones, aclaró que no hay “peligro de que empresas no puedan producir por falta de insumos". A su vez, remarcó: “Los insumos están, no es que no pueden producir. Nos tocó administrar un escenario donde los dólares son escasos, entonces tratamos de hacer una buena administración”.

En cuanto a situaciones de desabastecimiento que provocó la imputación a empresas alimenticias de primera línea, indicó que “los faltantes que hubo en enero se dan por una investigación de lo que pasaba en los supermercados y ahora están mandando la información”.

Reunión por acuerdo de precios y salarios

El ministro recibirá esta tarde a empresarios y sindicalistas vinculados a la industria de alimentos para avanzar en un acuerdo de precios y salarios. La reunión con representantes de la cadena alimenticia se llevará en la sede del Ministerio de Desarrollo Productivo, para después avanzar con otros encuentros con el sector de la construcción y productores de electrodomésticos, entre otros.

Estará presente el presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, Daniel Funes de Rioja y ejecutivos de las firmas productoras de alimentos Arcor, AGD, Molinos Ríos de la Plata, Nestlé, Unilever, Ledesma, Danone, Granja Tres Arroyos, el consorcio de exportadores de carnes ABC y Mondelez, entre otras.

Además, se espera la presencia de la Asociación Supermercados Unidos (ASU) y del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). Mientras tanto, por parte del sector sindical estarán representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), el Sindicatos de Trabajadores de Industrias de Alimentación (STIA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys).