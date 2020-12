Alberto Fernández: "Hay que evitar que la inflación se desmadre"

Luego de meses de congelamiento de servicios y productos, el Gobierno se prepara para desajustar el cinturón de la pandemia y hay tensión por la posibilidad de un abrupto aumento de precios. Por ese motivo, el presidente Alberto Fernández aclaró que serán "muy cuidadosos" para evitar que la inflación "no sea un desmadre".

En diálogo con el El Destape Radio, el jefe de Estado afirmó que muchos aumentos "aún no fueron concretados". Igualmente, reconoció que habrá subas en muchos ámbitos: "Vivimos un año con todos los precios congelados, y por lo tanto hay que corregir, pero con sensatez. Por eso vamos a ser cuidadosos".

"Tenemos que recomponernos después de una caída fuerte y hay que hacerlo con mucho cuidado. Me preocupa lo que pasa con los alimentos, la inflación no puede desmadrarse", expresó el mandatario. En ese sentido, recalcó que le preocupa en particular "el problema de los frescos", al que consideró "muy serio". Y agregó: "Hablo constantemente con Kulfas (Matías) y tenemos que encontrar una salida".

Respecto a una hipotética disparada de precios, Fernández sostuvo: "Argentina vivió una pesadilla este año y tenemos que salir, pero no para meternos en otra pesadilla. Hay responsabilidad de todos y hay que moverse con cuidado". En esa línea, señaló: "Gracias a la pandemia, por primera vez sabemos en detalle los ingresos de todos, ya que registramos al 100% de los argentinos".

"Podemos tener una tarifa social para quienes más necesitan, mientras que el que puede pagar la tarifa, la va a pagar. Podremos segmentar las tarifas con criterios objetivos, en eso trabajamos. No hay que subsidiar a todos, sino a los que no pueden pagar", sintetizó.

Según los datos del Presupuesto 2021, la inflación pasaría del 32% de este año a un 29% en 2021, mientras que para 2022 llegaría al 24% y 20% en 2023. El consumo, en tanto, replicaría el alza del PBI subiendo un 5,5% en 2021, 4,7% en 2022 y 3,6% en 2023.

La mayor parte de las divisas que el país lograría en 2021 provendrían del saldo de la balanza comercial, que según el Gobierno aplicaría un resultado positivo de U$S 15.087 millones, un promedio de U$S 1.257 millones mensuales, y en sintonía con los últimos meses.