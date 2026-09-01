Precio de Netflix en septiembre de 2026: cuánto cuesta cada plan

El precio de Netflix en Argentina vuelve a estar entre las consultas de los usuarios con el comienzo de septiembre de 2026. La plataforma mantiene tres alternativas de suscripción, con valores que van desde los $8.999 hasta los $19.999 mensuales, según el plan elegido.

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Los precios informados por la compañía se aplican a los nuevos miembros y entrarán gradualmente en vigencia para los usuarios actuales. En esos casos, Netflix enviará una notificación por correo electrónico un mes antes de que se modifique el precio de la suscripción, salvo que el usuario cambie previamente de plan.

Además del precio, las principales diferencias entre las alternativas están relacionadas con la calidad de reproducción, la cantidad de dispositivos que pueden utilizarse simultáneamente y la posibilidad de incorporar miembros extra.

Cuánto cuesta Netflix en septiembre 2026

Los precios informados para Argentina son los siguientes:

Plan Básico: $8.999 por mes.

$8.999 por mes. Plan Estándar: $14.999 por mes.

$14.999 por mes. Plan Premium: $19.999 por mes.

En los planes Estándar y Premium también existe la posibilidad de sumar personas que no vivan en el mismo hogar. Cada miembro extra cuesta $5.399 mensuales. Netflix establece que las cuentas están pensadas principalmente para las personas que viven juntas en un mismo hogar. Sin embargo, determinadas suscripciones permiten agregar usuarios externos mediante el pago de un adicional.

Cuánto cuesta Netflix cada plan

Netflix Básico: precio y qué incluye

El plan Básico cuesta $8.999 mensuales y es la alternativa más económica disponible. La suscripción permite acceder a juegos, series y películas sin publicidad y sin límite, y reproducir contenido en un dispositivo compatible a la vez.

La calidad máxima es de 720p (HD) y permite descargar películas y series en un dispositivo para verlas sin conexión.

Netflix Estándar: cuánto cuesta en septiembre

El plan Estándar tiene un precio de $14.999 mensuales. A diferencia del Básico, permite reproducir contenido simultáneamente en dos dispositivos y ofrece una resolución de hasta 1080p (Full HD). También habilita las descargas en dos dispositivos compatibles y permite incorporar un miembro extra que no viva en el mismo hogar.

Ese usuario adicional tiene un costo de $5.399 por mes, por lo que una cuenta Estándar con un miembro extra alcanza los $20.398 mensuales.

Cuánto cuesta Netflix Premium

El plan Premium cuesta $19.999 mensuales y concentra las prestaciones más completas de la plataforma. Permite ver contenido en hasta cuatro dispositivos simultáneamente, ofrece calidad 4K (Ultra HD) con HDR y habilita las descargas en hasta seis dispositivos. Además, incorpora el audio espacial de Netflix y permite sumar hasta dos miembros extra por $5.399 mensuales cada uno.

De esta manera, el costo puede quedar en:

Premium sin adicionales: $19.999.

$19.999. Premium + un miembro extra: $25.398.

$25.398. Premium + dos miembros extra: $30.797.

Cada miembro extra dispone de su propia cuenta y contraseña, aunque el costo de la membresía queda a cargo del titular que lo invitó.

El precio de las suscripciones en septiembre

Qué plan de Netflix conviene según el uso

Para quienes utilizan Netflix principalmente en un solo dispositivo, el Básico es la opción de menor costo, aunque ofrece una resolución máxima de 720p. El Estándar amplía la calidad hasta Full HD y permite dos reproducciones simultáneas, mientras que el Premium apunta principalmente a hogares con varios usuarios o televisores 4K, ya que habilita cuatro dispositivos al mismo tiempo y ofrece la máxima resolución disponible. La suscripción se cobra mensualmente en la fecha en que se realizó el alta y Netflix permite cambiar de plan o cancelar el servicio en cualquier momento.