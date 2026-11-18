El dólar oficial mayorista tendrá un valor máximo de referencia de $1.976,68 el viernes 20 de noviembre de 2026, de acuerdo con el límite superior de la banda cambiaria publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

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El dato establece hasta dónde puede avanzar la cotización dentro del esquema cambiario vigente, aunque no implica que el dólar efectivamente vaya a alcanzar ese precio durante la jornada.

El techo de la banda se actualiza diariamente y continuará aumentando durante noviembre. En este contexto, los operadores financieros siguen de cerca la evolución del tipo de cambio y la distancia que mantiene respecto del límite superior.

El valor del dólar según BCRA

Dólar: cuál es el precio máximo para el viernes 20 de noviembre

Según los valores publicados por el Banco Central, el límite superior de la banda cambiaria alcanzará los $1.976,68 el viernes 20 de noviembre, frente a los $1.974,20 establecidos para el miércoles 18. De esta manera, el techo registrará un incremento de $2,48 entre ambas jornadas.

Los valores correspondientes a los próximos días son:

Fecha Techo de la banda cambiaria Miércoles 18 de noviembre $1.974,20 Jueves 19 de noviembre $1.975,44 Viernes 20 de noviembre $1.976,68

Entre el miércoles y el viernes, el límite superior avanzará de manera gradual, mientras que el incremento diario será de $1,24. El valor previsto para el viernes representa el techo del corredor cambiario, pero no constituye una proyección de la cotización efectiva del dólar mayorista.

Qué significa que el dólar tenga un techo de $1.976,68

El esquema de bandas cambiarias establece un piso y un techo dentro de los cuales puede fluctuar el dólar oficial mayorista.

Mientras el tipo de cambio permanezca dentro de ese corredor, su cotización se determina principalmente por las condiciones de oferta y demanda del mercado. Por ese motivo, los $1.976,68 previstos para el viernes 20 de noviembre no representan el precio al que necesariamente se venderá el dólar, sino el límite superior establecido para esa fecha.

La divisa puede operar por debajo de ese nivel durante toda la jornada, sin alcanzar el extremo máximo de la banda.

Cómo funcionan las bandas cambiarias del Banco Central

El régimen cambiario establece límites que se actualizan de acuerdo con el mecanismo vigente, vinculado con la evolución de la inflación. Desde enero de 2026, el ajuste de las bandas toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago. Por lo tanto, la inflación de septiembre determina la actualización de los límites durante noviembre, mientras que el dato de octubre se utilizará para calcular el recorrido correspondiente a diciembre. El techo funciona como una referencia para el mercado porque establece el límite superior del corredor cambiario.

Sin embargo, su actualización no significa que el dólar mayorista deba acompañar necesariamente ese movimiento.

Qué valor puede tener el dólar este mes

Cómo comprar dólares a través del Banco Nación

Las personas que tengan una cuenta habilitada en dólares en el Banco Nación y cumplan con las condiciones para operar pueden comprar moneda extranjera mediante los canales digitales de la entidad.

Para hacerlo, deben ingresar al home banking o a la aplicación del banco, seleccionar la opción de compra y venta de dólares y elegir la cuenta en pesos desde la cual realizarán la operación. Luego, deberán indicar el monto que desean comprar y confirmar la transacción.

Una vez concretada, los pesos se debitan de la cuenta seleccionada y los dólares se acreditan en la caja de ahorro en moneda extranjera del mismo titular. El precio aplicado será el tipo de cambio vendedor vigente en Banco Nación al momento de efectuar la compra, que puede diferir del valor del dólar mayorista y del techo de la banda cambiaria.