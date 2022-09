Bajó el petróleo por escasos daños del huracán Ian y por temores de caída en la demanda mundial

El precio del barril de petróleo registró hoy en Nueva York una leve baja luego de que los daños causados por el huracán Ian en el Golfo de México no resultaron significativos, al tiempo que volvieron los temores por una eventual recesión económica que deprima la demanda mundial de combustibles.

El barril de la variedad WTI y el tipo Brent cerraron con una caída del 0,7% a US$ 81,50 y a US$ 88,70 respectivamente, según cifras consignadas por el New York Mercantil Exchange (Nymex).

Las preocupaciones sobre las interrupciones en la producción petrolera como consecuencia del paso del huracán Ian disminuyeron hoy, después de que los pasados días la tormenta causara una desaceleración en la producción en el Golfo de México.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"No usen esta tormenta como excusa para aumentar los precios de la gasolina o estafar al público estadounidense", advirtió el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, a los ejecutivos de gas y petróleo.

La Oficina de Cumplimiento Ambiental y de Seguridad informó ayer que, en respuesta a la tormenta, se cerró el 9% de la producción de petróleo y casi el 6% de la producción de gas natural en el Golfo.

En los últimos días, varias informaciones apuntan a que Rusia podría recomendar a la OPEP+ reducir su producción en un millón de barriles diarios, en la próxima reunión del cartel petrolero el próximo miércoles, en un intento por detener la caída de los precios.

Estas nuevas informaciones parecen haber eclipsado, de momento, los temores a una recesión que pueda afectar a la demanda y que en las últimas semanas han arrastrado a la baja el precio del WTI.

En tanto, parece disiparse la posibilidad de una vuelta del petróleo iraní al mercado, dado que la negociaciones por un nuevo acuerdo nuclear se encuentran empantanadas, al tiempo que los Estados Unidos aplicaron sanciones a empresas por comerciar hidrocarburos con el régimen persa.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo en un comunicado que Washington impuso sanciones a dos empresas con sede en China, Zhonggu Storage and Transportation Co. Ltd, y WS Shipping Co Ltd, como parte de los intentos de frustrar la evasión de las sanciones sobre la venta de petróleo y productos petroquímicos iraníes.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también impuso sanciones a una red de empresas implicadas en la venta de productos petroquímicos y petrolíferos iraníes por valor de cientos de millones de dólares a usuarios del sur y el este de Asia.

Los contratos de futuros de gas natural para octubre bajaron 1% y se operaron en 6,90 dólares por millón de BTU.

Finalmente, el oro se mantuvo sin cambios en 1.669 dólares por onza.

Con información de Télam