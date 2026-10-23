El petróleo toca su máximo en cinco meses y presiona a los precios de la nafta

La suba internacional del petróleo por el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente vuelve a presionar sobre los precios de los combustibles en Argentina, en un escenario en el que Javier Milei admitió que el ritmo de baja de la inflación será "más lento".

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Milei mismo advirtió por el aumento de los alimentos y reconoció el impacto de la energía sobre el resto de los precios. "Cuando tenés impacto en energía y alimentos, eso te hace saltar los precios mayoristas y luego en los minoristas", señaló el último jueves en una entrevista telefónica con Radio Rivadavia.

Según su explicación, el país atraviesa un "shock externo" producto de las guerras entre Ucrania y Rusia y en el estrecho de Ormuz. Esos conflictos generan "un salto en el nivel de precios", que se manifiesta en una "aceleración inflacionaria" y "un aumento de la tasa de interés".

La presión internacional se intensificó con los ataques hutíes en Arabia Saudita de esta semana. En ese marco, Aramco, la petrolera estatal saudí, ordenó evacuar su sede central en Dhahran tras una seguidilla de ofensivas. El temor a nuevas interrupciones del suministro impulsó al Brent, que durante la jornada del jueves llegó a los US$116 por barril.

Ese salto coloca el precio de la materia prima en el centro de la discusión sobre los combustibles locales. Sin embargo, la magnitud de la presión externa no equivale, por sí sola, a un aumento de igual proporción en los surtidores argentinos.

El petróleo Brent tomó su máximo en cinco meses

Los precios del petróleo subían el viernes, en una sesión en la que el crudo ‌Brent, de referencia en Argentina, tocó un máximo ‌de más de cinco meses, después de que los ataques de los hutíes en Arabia Saudita avivaran la preocupación por nuevas interrupciones en el suministro energético procedente de Oriente Medio.

En concreto, el referencial Brent va camino de registrar su ⁠tercera alza semanal consecutiva, en torno al 4%, ​mientras que el WTI está cerca ‌de cerrar la semana con un ‌descenso del 0,3%.

La nueva conmoción en las pizarras internacionales se desató como consecuencia directa de la incursión armada ejecutada el miércoles por el grupo insurgente hutí de Yemen, alineado con el régimen de Teherán, contra múltiples objetivos en territorio saudí.

Ante el agravamiento de la amenaza militar, la gigante petrolera estatal Saudi Aramco instruyó a su personal administrativo y técnico a evacuar con carácter de urgencia la sede central de la corporación ubicada en Dhahran para pasar a desempeñarse de forma remota, según confirmaron fuentes corporativas.