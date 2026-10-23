El riesgo país vuelve a subir y alcanza un nuevo récord en el año

En el contexto de nuevos datos negativos sobre la actividad económica y el consumo en Argentina, a lo que se suma un aumento del petróleo a nivel mundial, el riesgo país sube a 717 puntos en el arranque de las operaciones de este viernes, con un alza de 13 unidades con relación al cierre previo.

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El salto se produce en medio de un nuevo deterioro de los bonos de la deuda pública que muestran bajas de hasta 1,1%, y en el cierre de una semana adversa para este indicador elaborado por el JP Morgan.

Nuevamente, estos movimientos están parcialmente relacionados con el aumento del precio del petróleo, que supera los US$116 en el barril de Brent, ante la falta de resolución en el conflicto de Medio Oriente. La persistencia de esa tensión agrega presión sobre la inflación internacional y alimenta las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos vuelva a subir las tasas de interés, tal como hizo a mediados de septiembre.

Sin embargo, la estabilización del riesgo país por encima de los 700 puntos se produce en medio de otra semana de malos resultados económicos para el gobierno de Milei. El miércoles se conoció una magra suba de la actividad en agosto, que deja al país en una virtual recesión técnica.

Ayer, en tanto, los datos del Indec mostraron una caída de la mayoría de los indicadores de consumo minorista también en agosto, mientras que datos privados, de la consultora Scentia, revelaron una baja del consumo masivo en septiembre.

Este panorama genera dudas de los inversores tanto sobre las chances de reelección de Milei como sobre la disponibilidad de fondos que tendrá Argentina de hacer frente a sus compromisos de deuda, lo que los motiva a deshacerse de sus instrumentos soberanos y motiva la suba del riesgo país.

Frente a ese marco, las acciones del MSCI MERVAL se desmarcan de ese panorama al comienzo de la rueda bursátil, con un avance del 0,8%. Por su parte, los ADRs argentinos en Wall Street operan con resultados dispares.

La caída de la actividad en agosto que acerca al país a la recesión

La actividad económica anotó una contracción del 1,7% en agosto respecto del mismo mes de 2026, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el último miércoles.

Este desempeño quedó registrado como la mayor caída en lo que va de 2026. A su vez, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) anotó su segunda contracción consecutiva. El acumulado del año sigue quedando en terreno positivo, con un incremento del 1,2% en comparación con el período enero-agosto del último año.

En tanto, en la medición desestacionalizada anotó una leve expansión de 0,1% respecto a julio. Esta escasa suba, frente al 2,8% de caída intermensual en julio, lleva a que se necesite una suba del 8,5% en septiembre, virtualmente imposible, para que Argentina evite una contracción de la actividad en el tercer trimestre.

Dado que la actividad ya cayó oficialmente en el segundo trimestre, un 0,6% intertrimestral, la nueva caída que el mercado ya da por sentada para el tercer trimestre implicará que Argentina ingresará en recesión técnica, la cual ocurre cuando la actividad económica desciende por dos trimestres consecutivos.