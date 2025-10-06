Cuánto cobra el personal doméstico en octubre

Durante octubre de 2025, las trabajadoras de casas particulares perciben los mismos salarios que en septiembre, ya que el último tramo del acuerdo paritario vigente se aplicó el mes pasado y, por el momento, no se definieron nuevos incrementos. De este modo, las remuneraciones se mantienen estables en todas las categorías y modalidades.

La diferencia para este mes radica en que ya no se percibe el bono extraordinario que se abonó en tres cuotas consecutivas -de julio a septiembre- con montos que iban desde los $4.000 hasta los $10.000, según las horas trabajadas. Por eso, aunque los sueldos base no sufrieron modificaciones, el ingreso total de octubre será menor por la finalización de ese beneficio adicional.

Según las escalas publicadas por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), la ANSES y la AFIP, los valores vigentes continúan siendo los mismos que los de septiembre, incluyendo el último aumento del 1% aplicado en ese mes.

Cuánto cobra el personal doméstico

Cuánto cobra el personal doméstico por hora en octubre 2025

Quinta categoría (tareas generales): limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, cocina y tareas domésticas en general. Con retiro: $3.052,99 por hora . Sin retiro (“con cama adentro”): $3.293,99 por hora .

Cuarta categoría (asistencia y cuidado de personas): cuidado de niños, adultos mayores o personas con discapacidad. Con retiro: $3.293,99 por hora . Sin retiro: $3.683,21 por hora .



Tercera categoría (caseros): personal que presta tareas en casas o predios y reside en el lugar de trabajo. Sin retiro: $3.293,99 por hora .

Segunda categoría (personal para tareas específicas): cocineros y personal con capacitación o experiencia demostrable en la función. Con retiro: $3.487 por hora . Sin retiro: $3.822,91 por hora .

Primera categoría (supervisores o encargados): trabajadores que coordinan tareas y supervisan al resto del personal. Con retiro: $3.683,29 por hora . Sin retiro: $4.034,05 por hora .



Cuánto cobran las empleadas domésticas

Los valores corresponden a trabajadoras que prestan servicios 24 horas semanales o más para un mismo empleador. En los casos de jornadas inferiores, el salario debe calcularse de forma proporcional, aplicando la tarifa por hora.

Al momento de confeccionar el recibo de sueldo, los empleadores deben incluir los adicionales correspondientes:

Antigüedad: se adiciona un 1% por cada año trabajado, calculado sobre el salario básico de la categoría.

Zona desfavorable: rige un 30% extra sobre los salarios mínimos para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Asimismo, deben abonarse los aportes y contribuciones mediante el formulario F.102/RT de AFIP, dentro de los primeros diez días hábiles del mes. Estos montos —fijos y determinados por la cantidad de horas trabajadas semanales— cubren obra social, aportes jubilatorios y el seguro de riesgos del trabajo (ART).