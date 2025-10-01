Empleadas domésticas con aumento y bono: cuánto cobro en octubre de 2025

Las trabajadoras de casas particulares recibirán en octubre un bono de refuerzo no remunerativo por única vez en el trimestre, que se suma a la última etapa del aumento salarial acordado en paritarias. El incremento corresponde a la liquidación de septiembre y representa un 1% adicional sobre los haberes.
Empleadas domésticas: cuánto cobran en octubre
El acuerdo paritario estableció un esquema de subas escalonadas sobre los salarios de junio, con un primer ajuste del 3,5% y posteriores incrementos en julio, agosto y septiembre. Con la aplicación del 1% final, los valores actualizados para octubre quedaron de la siguiente manera:
-
Por hora con retiro: $3052,99.
-
Por hora sin retiro: $3293,99.
-
Mensual con retiro: $374.541,36.
-
Mensual sin retiro: $416.485,63.
Cabe destacar que estos montos corresponden únicamente al salario básico. A ellos se suman los adicionales por antigüedad, los aportes jubilatorios y de obra social, y las contribuciones obligatorias que deben realizar los empleadores.
Además del aumento, las empleadas domésticas cobrarán un bono extraordinario, cuyo monto varía según la carga horaria semanal:
-
Más de 16 horas semanales o sin retiro: $10.000.
-
Entre 12 y 16 horas semanales: $7.000.
-
Hasta 12 horas semanales: $4.000.
Este refuerzo se percibe junto con los haberes de octubre y busca compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación. La mejora salarial y el bono alcanzan tanto a las trabajadoras que cumplen su labor a tiempo completo como a quienes cobran por hora. En el caso de jornadas menores a 24 horas semanales con un mismo empleador, el cálculo debe hacerse de forma proporcional.
Empleadas domésticas: cómo registrarlas en ARCA
Todos los empleadores deben inscribir a su personal en el Registro de ARCA, sin importar la cantidad de horas trabajadas ni la modalidad de contratación. El trámite es 100% digital y se realiza con clave fiscal, cargando los datos del trabajador (CUIL, domicilio, características de la relación laboral, remuneración y fecha de ingreso).
Antes de confirmar, el sistema permite revisar toda la información y corregirla si es necesario. Este registro es indispensable para garantizar que la relación laboral quede formalizada y que el trabajador acceda a sus derechos (obra social, aportes y ART).
Paso a paso para realizar el alta en ARCA
-
Ingresar en la página web de ARCA con tu Clave Fiscal.
-
Cargar el CUIL del trabajador y presionar “Buscar” para que el sistema complete automáticamente sus datos.
-
Revisar y completar la información personal y laboral solicitada.
-
Ingresar el domicilio real del trabajador y el domicilio donde realizará sus tareas.
-
Confirmar los datos cargados.
-
Descargar e imprimir la constancia de alta y entregársela al trabajador. Este documento acredita la relación laboral y es necesario para acceder a la obra social.
-
Abonar la primera cuota de la ART para que el trabajador esté cubierto desde el inicio de la relación laboral. Si no se elige una aseguradora, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo designará una de oficio.