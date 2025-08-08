Cuánto ganan una niñera y cuidadores de adultos en agosto 2025: el salario por día y por hora

Cuánto cobra un cuidador de adulto mayor.

Las niñeras y cuidadores de adultos que trabajan en el régimen de casas particulares reciben en agosto un nuevo aumento salarial, en el marco de la paritaria acordada en julio. El incremento se aplica junto con un bono no remunerativo que se paga durante tres meses, para compensar la ausencia de subas entre febrero y junio de este año.

Según la escala vigente para la cuarta categoría —“Asistencia y cuidado de personas”—, que abarca tareas no terapéuticas de cuidado de niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores, los valores mínimos en agosto son los siguientes:

Salario por hora de la asistencia y cuidado de adultos

Con retiro: $3.261,38

Sin retiro: $3.646,75

Estos montos corresponden a quienes trabajan menos de 24 horas semanales con un mismo empleador.

Para jornadas de 24 horas semanales o más:

Con retiro: $412.362,01

Sin retiro: $459.534,25

Estos valores son la base de referencia y no incluyen adicionales por antigüedad, aportes previsionales ni obra social.

Salarios de niñeras y cuidadoras de adultos.

Bono no remunerativo de agosto

Además del salario, en agosto se paga un extra no remunerativo, cuyo monto varía según la carga horaria semanal:

De 0 a 12 horas semanales: $4.000

De 12 a 16 horas semanales: $6.000

Más de 16 horas semanales y personal sin retiro: $9.500

Este adicional se abona junto al sueldo mensual y no integra el cálculo de aportes. En resumen, en agosto de 2025 una niñera o cuidador de adultos con jornada completa y retiro percibe más de $421.000 sumando salario y bono, mientras que por hora el ingreso mínimo va de $3.261,38 a $3.646,75 según la modalidad de contratación.

En definitiva, agosto llega con una mejora en los ingresos de las niñeras y cuidadores de adultos, que no solo verán un incremento en su salario básico, sino que además recibirán un refuerzo extra que se mantendrá hasta septiembre.

Cuánto cobra una niñera en agosto.

Cómo registrar a una empleada doméstica en ARCA

Todo empleador está obligado a inscribir a sus trabajadores en el Registro de Personal de Casas Particulares (ARCA), sin importar cantidad de horas ni modalidad de contratación.

Paso a paso: