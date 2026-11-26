La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo incremento sobre los haberes de las Pensiones No Contributivas (PNC) en diciembre de 2026. La actualización será del 2,17%, en línea con la inflación de octubre informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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Además del aumento por movilidad, los beneficiarios recibirán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) y el bono extraordinario de $70.000. De esta manera, los titulares de las pensiones por invalidez o vejez percibirán ingresos brutos superiores a los $546.000, mientras que las madres de siete hijos o más cobrarán más de $750.000.

ANSES: cuánto se cobra de PNC

Pensiones No Contributivas de ANSES: cuánto cobran en diciembre 2026

Las pensiones por invalidez o vejez equivalen al 70% de la jubilación mínima, mientras que la prestación destinada a madres de siete hijos o más representa el 100% del haber mínimo previsional. Con el aumento de diciembre, los ingresos quedarán conformados de la siguiente manera:

PNC por invalidez o vejez

Haber mensual actualizado: $317.657,69.

Medio aguinaldo: $158.828,85.

Bono extraordinario: $70.000.

Total bruto: $546.486,54.

Total neto estimado: $532.191,94.

PNC para madres de siete hijos o más

Haber mensual actualizado: $453.796,70.

Medio aguinaldo: $226.898,35.

Bono extraordinario: $70.000.

Total bruto: $750.695,05.

Total neto estimado: $730.274,20.

Los importes de bolsillo contemplan un descuento del 3% correspondiente a la obra social, aplicado sobre el haber mensual y el aguinaldo. El refuerzo extraordinario de $70.000 no está alcanzado por esa deducción.

Cómo se calcula el aguinaldo de las Pensiones No Contributivas

El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% del haber mensual más elevado del segundo semestre del año, comprendido entre julio y diciembre, para quienes hayan percibido la prestación durante todo ese período. Debido a las actualizaciones mensuales por movilidad, el haber de diciembre se toma como referencia para calcular el medio aguinaldo en estos casos.

El bono extraordinario de $70.000 queda excluido del cálculo, dado que no forma parte del haber previsional permanente ni constituye una base para los futuros incrementos.

Cuánto se cobra de PNC

Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas de ANSES en diciembre 2026

El calendario de pagos correspondiente al último mes del año establece que los titulares de las Pensiones No Contributivas recibirán sus ingresos entre el miércoles 9 y el viernes 11 de diciembre.

Durante esas tres jornadas se acreditarán los haberes actualizados, el medio aguinaldo y el refuerzo extraordinario. Los beneficiarios podrán consultar la fecha y el lugar de cobro, además del detalle de la liquidación, a través de la plataforma Mi ANSES, mediante su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Cuánto puede ganar una persona sin perder la pensión por discapacidad

La Ley 27.793 establece condiciones de compatibilidad entre la percepción de una pensión por discapacidad y el acceso al empleo registrado. Según la normativa citada, los beneficiarios pueden incorporarse al mercado laboral formal sin perder automáticamente la prestación, siempre que sus ingresos se mantengan dentro de los límites establecidos.

El parámetro de referencia equivale a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). En noviembre de 2026, con un salario mínimo de $398.800, el límite de ingresos laborales netos asciende a $797.600 mensuales, frente a los $782.400 que rigieron en octubre. Este umbral se modifica en función de las actualizaciones del salario mínimo.

En qué casos se puede suspender una Pensión No Contributiva

La continuidad de la prestación está sujeta al cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa correspondiente. Entre las situaciones que pueden derivar en la suspensión del beneficio por discapacidad se encuentran:

Superar el límite de ingresos laborales permitido.

Percibir una jubilación, retiro u otra prestación previsional incompatible.

Registrar otros ingresos propios que alcancen o superen los límites establecidos.

Dejar de cumplir las condiciones socioeconómicas y patrimoniales exigidas para acceder al beneficio.

Por este motivo, los titulares deben mantener actualizada su información personal y laboral ante los organismos correspondientes, así como consultar periódicamente el estado de su prestación.