El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto de Ley Impositiva que prevé una reducción del impuesto automotor para la mayoría de los vehículos durante 2027, a partir de un esquema que mantiene las escalas actuales de tributación.

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La propuesta establece que el 88,6% de los vehículos tendrá una baja nominal en el monto de la patente. La estimación fue presentada por el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, ante las comisiones de Presupuesto de la Legislatura bonaerense.

¿Cómo es el plan de la Provincia para que los conductores paguen menos de patentes desde 2027?

La propuesta de ARBA mantiene sin cambios las alícuotas que se aplican para calcular el impuesto automotor, pero modifica el efecto de las valuaciones fiscales sobre el monto que debe pagar cada propietario. El objetivo es que la mayoría de los vehículos quede alcanzada por una carga tributaria menor.

Para eso, el esquema conservará cinco categorías, con tasas que van del 1% al 4,5%. La ubicación en esos tramos dependerá de su valuación fiscal: de acuerdo con el valor asignado, podrá quedar en una categoría inferior y tributar una alícuota más baja.

La estimación oficial es que el 88,6% de los vehículos pagará menos en términos nominales durante 2027. La reducción promedio prevista para el conjunto del parque automotor será del 0,2%. Como referencia, en 2026 el beneficio había alcanzado a tres de cada cuatro propietarios.

Al presentar el proyecto, el titular de ARBA, Cristian Girard, defendió la continuidad de la política tributaria y afirmó: "Estamos consolidando una política que empezamos el año pasado: hacer más equitativa la patente y reducir su peso para la enorme mayoría de quienes tienen un vehículo". También señaló que el esquema busca distribuir el esfuerzo impositivo de acuerdo con la capacidad contributiva.

En cuanto al calendario, el proyecto prevé mantener el pago en diez cuotas mensuales desde marzo.