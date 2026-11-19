Tras una inversión total de $3.168 millones, el gobernador Axel Kicillof encabezó la entrega de 55 viviendas a familias de distintos barrios de Dock Sud, en el partido de Avellaneda. Esto se da en el marco de un programa habitacional de la Provincia de Buenoscuyas obras habían sido paralizadas por el Gobierno nacional y fueron finalizadas con recursos provinciales.

{{{htmlAmp}}}

El acto contó con la participación de la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; la intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra; y el dirigente Jorge Ferraresi, entre otras autoridades.

Las viviendas cuentan con una superficies de entre 56 y 78 metros cuadrados, distribuidas en dos y tres dormitorios. Además de las unidades habitacionales, el proyecto incluyó la ejecución de redes de agua potable y cloacas, tendido eléctrico, provisión de gas envasado, instalación de luminarias y construcción de veredas.

Durante el acto, Kicillof destacó que la urbanización de los barrios requiere una intervención integral que vaya más allá de la construcción de viviendas. En ese sentido, sostuvo que también es necesario garantizar servicios, infraestructura, calles, escuelas y espacios públicos para mejorar las condiciones de vida de las comunidades.

Asimismo, el mandatario bonaerense cuestionó la decisión del Gobierno de Javier Milei de interrumpir las obras públicas financiadas por Nación y señaló que las viviendas entregadas formaban parte de las 16.000 unidades habitacionales que, según indicó, fueron paralizadas en territorio provincial. En ese contexto, afirmó que Buenos Aires realiza un esfuerzo para completar los proyectos inconclusos y advirtió sobre las consecuencias que tendría la continuidad de la falta de inversión en infraestructura, salud y obra pública.

Por su parte, Batakis destacó la decisión política del Gobierno provincial de avanzar con soluciones habitacionales y remarcó la importancia de la articulación con los municipios. También cuestionó la ausencia de financiamiento nacional para este tipo de iniciativas. En la misma línea, la intendenta Magdalena Sierra subrayó que la concreción del proyecto fue posible gracias al acompañamiento de la Provincia y sostuvo que los planes de vivienda requieren inversiones importantes y una política sostenida de obra pública.

Finalmente, Kicillof reivindicó el trabajo comunitario y la intervención del Estado para garantizar mejores condiciones de vida, y contrapuso ese modelo con la perspectiva individualista que, según expresó, promueve la administración nacional. La jornada contó también con la presencia de funcionarios del Instituto de la Vivienda, autoridades municipales y representantes de distintas áreas provinciales y locales.