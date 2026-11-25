La Asociación Bancaria resolvió convocar a un paro nacional en el Banco Santander para los días 1 y 2 de diciembre, durante las tres últimas horas de atención al público, tras denunciar falta de respuestas de la entidad, despidos, cierres de sucursales y vulneración de la libertad sindical.

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La medida fue definida a partir de lo resuelto en la reunión con las Comisiones Gremiales Internas del Banco Santander y en el Plenario de Secretarios Generales de la Asociación Bancaria, que facultó a la conducción nacional a disponer medidas de acción directa.

¿Por qué convocó al paro la Asociación Bancaria y qué denuncia sobre Banco Santander?

Según el pronunciamiento gremial, tras la audiencia del 18 de noviembre en la Secretaría de Trabajo —donde se exhortó a mantener abiertos los canales de diálogo—, el sindicato expresó su voluntad de seguir negociando, pero acusó al banco de avanzar con despidos encubiertos y cierres de sucursales, mencionando entre otros el caso de Vicuña Mackenna, en la provincia de Córdoba.

El gremio también enumeró incumplimientos del Convenio Colectivo de Trabajo 18/75, tercerización de servicios, incorrecto encuadramiento convencional y exigencia de metas comerciales inalcanzables, además de denunciar trabas a la participación gremial e intromisión en el proceso electoral interno de la organización.

¿Cómo será la medida de fuerza del 1 y 2 de diciembre?

El paro nacional en Banco Santander se llevará adelante los 1 y 2 de diciembre durante las tres últimas horas de atención al público. Desde la Asociación Bancaria señalaron que la protesta busca defender los puestos de trabajo, los derechos convencionales y la libertad sindical, y responsabilizaron a las autoridades de la entidad por la continuidad o profundización del conflicto.