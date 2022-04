Paro bancario: por qué no hay bancos, qué pasa con pagos ANSES y qué trámites se puede hacer

Los trabajadores reclaman por paritarias luego de haber recibido paliativos durante los primeros meses del año.º

La Asociación Bancaria comenzó el paro nacional de actividades que se cumple en las entidades financieras públicas y privadas tras considerar "inadmisible" la última propuesta de aumento salarial de las cámaras del sector en el marco de las discusiones paritarias 2022.

Por qué no hay bancos: los motivos de la protesta

A través de un comunicado de prensa, la entidad sindical señaló que "la propuesta patronal en paritarias realizada hoy es inadmisible y desconoce el mandato del presidente Alberto Fernández, quien de forma clara sostuvo que los salarios deben superar a la inflación". Además, sostuvo que las cuatro cámaras patronales del sector continúan "no escuchando a los trabajadores y, ante esa provocación, el gremio ratificó la huelga" prevista para hoy en bancos públicos y privados de todo el país.

En el acta de la firmada confeccionada en el Ministerio de Trabajo, el sector patronal propuso un "aumento salarial de 55% en tres tramos hasta el mes de noviembre, con revisión dentro del último trimestre del año, o antes en caso de que cambien las condiciones macroeconómicas del país, la cual no fue aceptada por la parte sindical".

La Bancaria invitó a las cámaras, en especial a las que reúnen a las entidades financieras privadas, a "reflexionar" de forma urgente, ya que "de manera empecinada continúan mirando solo su conveniencia a partir de la avaricia y las rentabilidades mezquinas". En este contexto, la Asociación Bancaria convocó a una huelga con "desconexión, movilización y protestas en defensa del salario y los derechos laborales, porque los bancarios dicen basta".

Qué no se puede hacer

Por el paro no habrá atención en los bancos: no se podrán hacer consultas, no se podrá retirar dinero por ventanilla, ni tampoco se pagarán jubilaciones, pensiones, asignaciones universales, ni otras prestaciones sociales. Por el paro, Anses debió adelantar todos los cobros incluyendo el bono de seis mil pesos.

Qué se puede hacer

Los bancos informaron que podrán hacerse todos los trámites que se realicen a través de homebanking o del cajero automático como compra de dólares, inversiones y retiro de efectivo en cajero.

Cómo retirar dinero

Si bien el paro bancario durará solo 24 horas y es poco probable que falte dinero en los cajeros automáticos, una alternativa para obtener efectivo es utilizar las tarjetas en comercios que entregan dinero como estaciones de servicio, supermercados y cadenas de farmacias.