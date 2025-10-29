Paritarias UOCRA 2025: escala salarial y cuánto cobran en noviembre 2025

Salarios de la construcción

Los trabajadores de la construcción vuelven a registrar una mejora en sus ingresos en el tramo final del año, de acuerdo con el convenio paritario vigente entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC).

El acuerdo, homologado por el Ministerio de Capital Humano bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75, prevé incrementos progresivos hasta noviembre de 2025, junto con sumas no remunerativas adicionales destinadas a recomponer el poder adquisitivo de los asalariados del sector frente a la inflación acumulada.

Según el acta paritaria, los aumentos son acumulativos y escalonados sobre los básicos de cada mes. Durante septiembre se aplicó una suba del 1,3%, calculada sobre los valores vigentes al 31 de agosto, y en octubre se adicionó un 1,2% sobre los básicos ya actualizados.

Con esta actualización, los salarios básicos de todas las categorías incluidas en el convenio se ajustaron desde el 1° de octubre, impactando en el jornal diario, los adicionales y compensaciones que integran la liquidación mensual.

Además, el acuerdo estableció el pago de una suma no remunerativa mensual durante septiembre y octubre, liquidada de forma quincenal, que varía según categoría y zona geográfica. En la Zona A, por ejemplo, los montos fueron los siguientes:

Oficial especializado: $74.200.

Oficial: $71.000.

Medio oficial: $64.900.

Ayudante: $61.800.

Sereno: $61.800.

Estas sumas extraordinarias se mantuvieron vigentes hasta octubre, y la Comisión de Seguimiento volverá a reunirse el 20 de noviembre de 2025 para definir los ajustes correspondientes al último tramo del año.

Escala salarial UOCRA noviembre 2025

Con la última actualización prevista en el convenio, los trabajadores de la construcción perciben los siguientes valores a partir de noviembre de 2025, según la zona en la que desarrollan sus tareas:

Zona A

Oficial especializado: $5.128 por hora.

Oficial: $4.387 por hora.

Medio oficial: $4.054 por hora.

Ayudante: $3.731 por hora.

Sereno: $677.895 mensuales.

Zona B

Oficial especializado: $5.692 por hora.

Oficial: $4.872 por hora.

Medio oficial: $4.494 por hora.

Ayudante: $4.161 por hora.

Sereno: $755.204 mensuales.

Zona C

Oficial especializado: $7.873 por hora.

Oficial: $7.381 por hora.

Medio oficial: $7.123 por hora.

Ayudante: $6.916 por hora.

Sereno: $1.133.293 mensuales.

Salarios de la construcción en octubre

Zona C Austral

Oficial especializado: $10.257 por hora.

Oficial: $8.774 por hora.

Medio oficial: $8.108 por hora.

Ayudante: $7.463 por hora.

Sereno: $1.355.789 mensuales.

Cada trabajador percibe los valores correspondientes a la zona donde se desempeña, según la clasificación geográfica vigente en el convenio, que contempla diferencias por condiciones climáticas y costo de vida. El acuerdo paritario tiene vigencia hasta el 30 de noviembre de 2025, aunque las partes dejaron abierta la posibilidad de nuevas revisiones si la inflación vuelve a superar los aumentos pactados.