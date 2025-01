Paritarias 2025: el sindicato de Comercio acata pauta oficial y firma aumento trimestral

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) alcanzó un acuerdo de incremento salarial del 5,1% para el trimestre enero-marzo, con las cámaras empresarias del sector, en el marco de la paritaria del convenio colectivo de trabajo (CCT) 130/75. Encuadrados en la pauta oficial, la entidad gremial que conduce Armando Cavalieri cerró el acuerdo paritario este viernes, que se hará efectivo en tres cuotas en los meses de enero, febrero y marzo.

El acuerdo será el primero celebrado en el sector en el 2025, tras el último acuerdo del 5% bimestral en los meses de noviembre y diciembre del año pasado. "El viernes hubo un acuerdo, pero bueno, estamos esperando precisiones por el tema de las firmas y la homologación", señalaron a El Destape desde el gremio.

El entendimiento entre el espacio sindical que encabeza Cavalieri y los representantes de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades comerciales de Argentina (UDECA) fijará nuevos incrementos en línea con el techo que el Gobierno nacional le puso a las negociaciones salariales.

Paritarias de empleados de Comercio 2025: los aumentos que acordó FAECyS

La suma acordada, que elevará los salarios de todos los empleados agrupados bajo el CCT 130/75, es del 5,1% trimestral a pagar de la siguiente manera:

1,7% con los salarios de enero

1,7% con los salarios de febrero

1,7% con los salarios de marzo

Los aumentos tomarán como base diciembre 2024 y se pagarán como asignación no remunerativa y no acumulativa, se aclaró. Abonados bajo la denominación "Incremento No Remunerativo - Acuerdo Enero 2025", los importes deberán ser tomados en cuenta para el cálculo de adicionales como Presentismo y Antigüedad.

Para el caso de los trabajadores que laboren en tareas discontinuas, a tiempo parcial, o bajo el régimen de jornada reducida, o que hayan recurrido en ausencias injustificadas, el monto a abonar será proporcional a la jornada cumplida, se agregó.

Las partes se comprometieron a reunirse en el mes de abril a fin de analizar las escalas básicas adicionales, sumas y porcentajes, "atento a las variaciones económicas" que puedan afectarlas.

En lo que refiere a las escalas, Faecys las dará a conocer en las próximas horas con las modificaciones correspondientes. La liquidación de enero 2025 para los empleados de comercio a efectuarse en febrero 2025 preveía también el aumento de los básicos para todas las categorías a raíz de la incorporación de las Sumas No Remunerativas de abril y diciembre 2024.