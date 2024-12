Paritarias empleados de comercio: cuánto van a cobrar en enero 2025

Cuánto cobran los empleados de comercio en el sueldo de diciembre

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) anunció un aumento salarial no remunerativo que se implementará en dos etapas: un 2,5% en diciembre y otro 2,5% en enero. Este ajuste beneficiará a los trabajadores encuadrados bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 547/08.

Con esta actualización, el salario promedio del sector alcanzará aproximadamente $1.000.000 para los meses de diciembre y enero, posicionándose como uno de los incrementos más significativos logrados este año para los empleados del gremio.

A continuación, se detallan las escalas salariales actualizadas que regirán para los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025, según categoría:

Personal de Maestranza

Categoría A : $898.401

: $898.401 Categoría B : $901.002

: $901.002 Categoría C: $910.114

Administrativos

Categoría A : $908.164

: $908.164 Categoría B : $912.072

: $912.072 Categoría C : $915.975

: $915.975 Categoría D : $927.692

: $927.692 Categoría E : $937.454

: $937.454 Categoría F: $951.775

Cajeros

Categoría A : $911.417

: $911.417 Categoría B : $915.975

: $915.975 Categoría C: $921.834

Auxiliares

Categoría A : $911.417

: $911.417 Categoría B : $917.926

: $917.926 Categoría C: $939.407

Auxiliares Especializados

Categoría A : $919.231

: $919.231 Categoría B: $930.946

Vendedores

Categoría A : $911.417

: $911.417 Categoría B : $930.948

: $930.948 Categoría C : $937.454

: $937.454 Categoría D: $951.775

El aumento acordado será reflejado en los recibos de sueldo bajo el concepto "Incremento No Remunerativo – Acuerdo diciembre de 2024". Aunque este monto no forma parte de las contribuciones previsionales, será tomado en cuenta para:

El cálculo del Sueldo Anual Complementario (aguinaldo).

Las indemnizaciones por despido sin causa.

La situación del sector

De esta forma, el incremento pactado impactará de manera significativa en las liquidaciones importantes para los trabajadores, garantizando mayores beneficios pese a su carácter no remunerativo.

El reciente acuerdo salarial se enmarca en un escenario donde, a pesar de ciertos repuntes mensuales, el comercio aún no alcanza los niveles de actividad de 2023. Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas registraron en noviembre una caída del 1,7% en comparación con el mismo mes del año anterior, acumulando un descenso del 12,2% en los primeros once meses de 2024. Sin embargo, en relación a octubre, las ventas mostraron una recuperación del 3,9%.

CAME destacó que "los comercios reportaron aumentos en los precios aplicados por algunos proveedores y, como estrategia para equilibrar la situación, implementaron promociones que lograron sostener la estabilidad en varios rubros". Este comportamiento permite proyectar un cierre de año con niveles de actividad similares o incluso superiores a los de 2023.