Con topes para los aumentos, los salarios de los principales gremios en febrero llegan, en la mayoría de los casos, con aumentos. El gobierno de Javier Milei busca implementar un plan de "Paritarias 0" a partir de marzo de 2025, lo que significaría un congelamiento salarial para millones de trabajadores.



Tal como informó El Destape, la idea de "Paritarias Cero" implica que los salarios no se actualizarían de acuerdo a la inflación, lo que resultaría en una pérdida significativa del poder adquisitivo de los trabajadores.

Este plan, que se rumorea se implementaría a partir de marzo de 2025, genera gran preocupación por sus efectos en el poder adquisitivo de los trabajadores. Mientras tanto, algunos gremios pelean por sortear el techo que impone el Gobierno.

Paritarias del Sindicato de Camioneros: escala salarial y últimas noticias

La Federación de Trabajadores Camioneros que conduce Hugo Moyano confirmó en las últimas horas la nueva escala salarial que rige en la actividad tras la homologación de la paritaria. El nuevo cuadro de sueldos mínimos responde al acuerdo celebrado por la entidad sindical y las cámaras empresarias, que estableció una suba del 5,5% para el trimestre diciembre 2024-febrero 2025.

Según la renovada escala, un conductor de primera categoría percibirá un salario mínimo de $672.865,76 a partir del 1 de diciembre. A ese monto deberán sumarse los valores de adiciones de convenio. Por otro lado, el salario será complementado con el pago de un bono de $600.000 que se hará efectivo en cuatro tramos de $150.000 entre enero y abril.

El acuerdo fue rubricado por Camioneros y las entidad empresarias del sector: la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC).

La entidad sindical que conduce Hugo Moyano había pedido inicialmente una suba del 5,5% mensual para el trimestre diciembre-febrero, que luego redujo a un aumento total del 8,5% para el mismo período. Sin embargo las dos iniciativas del gremio fueron rechazadas ya que superaría el techo paritario propuesto por el gobierno de Javier Milei.

Finalmente, el acuerdo se cerró con un incremento del 5,5% trimestral que se hará efectivo en tres cuotas acumulativas del 2,2% en diciembre, del 1,8% en enero de 2025 y del 1,5% en febrero. Las partes acordaron el pago de un bono extraordinario de $600.000 que se cobrará en 4 cuotas de $150.000 entre enero y abril.

Paritarias de la UOCRA: escala salarial para los salarios de enero 2025

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) llegó a un acuerdo paritario con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). Este convenio estableció aumentos salariales escalonados para los trabajadores del sector: un 4% en octubre, otro 4% en noviembre y un último 4% en diciembre de 2024. ¿Cuál es el salario de los empleados de la construcción en enero de 2025?

En enero de 2025, los empleados de la construcción nucleados en la UOCRA perciben un sueldo básico por hora que varía entre 3.200 y 8.877 pesos, según la categoría laboral y la zona donde desarrollen sus tareas.

El último acuerdo paritario firmado por la UOCRA incluyó, además, el pago de un bono extraordinario no remunerativo de 150.000 pesos, distribuido en tres cuotas iguales de 50.000 pesos a pagarse en noviembre y diciembre de 2024, y enero de 2025. Para este último mes, el bono se abonará en dos partes: 25.000 pesos junto con el pago de la primera quincena y otros 25.000 pesos con la segunda quincena.

Adicionalmente, se acordó la creación de una Comisión Especial destinada a monitorear las variables económicas, el sector de la construcción y su impacto socioeconómico.

El Gobierno confía en que los próximos meses comiencen a mostrar comparaciones interanuales positivas, dado que las mediciones se realizarán frente a un período marcado por una fuerte contracción de la actividad, como lo fue el primer semestre de 2024. Además, los resultados más favorables en la recaudación impositiva de diciembre son interpretados como una señal inicial de un posible cambio de tendencia.

Paritarias UOM 2025

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) cerró la paritaria de los trabajadores de la metalmecánica con un aumento salarial del 12,3% hasta marzo. El entendimiento acordado por el gremio que lidera Abel Furlán fija un incremento escalonado, retroactivo y acumulativo, a partir del 1 de noviembre y hasta fines de marzo.

Las subas se aplicarán de manera acumulativa:

5,5% en noviembre, sobre los salarios básicos vigentes al 31 de octubre.

2% en diciembre, sobre los salarios de noviembre.

1,8% en enero, sobre los salarios de diciembre.

1,5% en febrero, sobre los salarios de enero.

1% en marzo, sobre los salarios de febrero.

El acuerdo fue rubricado con las cámaras empresarias del sector metalmecánico (ADIMRA, AFARTE, AFAC, FEDEHOGAR, CAMIMA y CAIAMA). Lo pactado también fija una cláusula de revisión salarial que se activará el 15 de marzo. El acta acuerdo ya fue presentada ante la Secretaría de Trabajo y quedaron a la espera de la homologación.

En el último entendimiento de la actividad, la UOM había cerrado en agosto del año pasado un acuerdo del 14% con carácter retroactivo. El esquema de aumentos fue el siguiente: 4% en julio, 4% en agosto, 3% en septiembre y 3% en octubre.

Los aumentos acordados son del 3,2% en septiembre y del 2,8% en octubre, cifras que no representan un salto sideral en las escalas de un sector históricamente empobrecido. El salario de las trabajadoras de casas particulares acumuló un incremento del 96,2% en 2024, muy por debajo de la inflación anual, que cerraría en torno al 120%.

Paritarias de Empleados de Comercio: ¿hay aumento en enero 2025?

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) anunció un aumento salarial no remunerativo que se implementará en dos etapas: un 2,5% en noviembre y otro 2,5% en diciembre, y ambos incrementos se incorporan al salario básico al mes siguiente, por lo que el 5% se terminará de incorporar en enero 2025. Este ajuste beneficiará a los trabajadores encuadrados bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 547/08.

Con esta actualización, el salario promedio del sector alcanzará aproximadamente $1.000.000 para los meses de diciembre y enero, posicionándose como uno de los incrementos más significativos logrados este año para los empleados del gremio. El incremento pactado impactará de manera significativa en las liquidaciones importantes para los trabajadores, garantizando mayores beneficios pese a su carácter no remunerativo. Fuentes de la Cámara Argentina de Comercio revelaron a El Destape que podría haber novedades en la semana próxima sobre posibles nuevos aumentos o bonos para los trabajadores.

El reciente acuerdo salarial se enmarca en un escenario donde, a pesar de ciertos repuntes mensuales, el comercio aún no alcanza los niveles de actividad de 2023. Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas registraron en noviembre una caída del 1,7% en comparación con el mismo mes del año anterior, acumulando un descenso del 12,2% en los primeros once meses de 2024. Sin embargo, en relación a octubre, las ventas mostraron una recuperación del 3,9%.

CAME destacó que "los comercios reportaron aumentos en los precios aplicados por algunos proveedores y, como estrategia para equilibrar la situación, implementaron promociones que lograron sostener la estabilidad en varios rubros". Este comportamiento permite proyectar un cierre de año con niveles de actividad similares o incluso superiores a los de 2023.