Después de varias semanas de negociaciones paritarias, el gremio de Camioneros acordó con las cámaras empresarias una nueva actualización salarial con vigencia semestral. El entendimiento establece una mejora del 6,6% para el período septiembre de 2026-febrero de 2027.

{{{htmlAmp}}}

El incremento se aplicará de manera escalonada: 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,7% en noviembre, 1,6% en diciembre, 1,6% en enero y 1,5% en febrero. A esto se suma una suma fija no remunerativa de $18.000, que se abonará en septiembre, y un bono anual de $ 1.200.000, que comenzará a pagarse en enero en cuatro cuotas de $ 300.000.

Paritarias de Camioneros: los detalles del acuerdo

Durante la audiencia que reunió a representantes del sindicato y de las empresas, también se acordó elevar la contribución patronal extraordinaria destinada a la obra social de Camioneros. El aporte pasará de $ 25.000 a $ 29.000 mensuales por trabajador.

Con un universo estimado de 190.000 afiliados, este incremento en la contribución implica una recaudación patronal cercana a los $5.510 millones mensuales para la entidad de salud administrada por el sindicato que conduce Moyano.

Adicionales por viáticos y premios por presentismo: los beneficios sector por sector

El nuevo convenio también incorporó mejoras específicas para distintas ramas de actividad. Para Caudales, se estableció un adicional equivalente al 20% de los valores correspondientes a viáticos y comida, que será abonado en dos cuotas del 10%: una en septiembre y otra en enero de 2027.

Además, los trabajadores de esa rama tendrán un premio por presentismo y puntualidad, con las mismas características y alcance que el previsto para las ramas de Logística, Transporte de Clearing y Carga Postal.

En tanto, para los trabajadores de las ramas de Residuos Patológicos y Residuos Industriales Especiales, se acordó un premio por presentismo y puntualidad bajo condiciones similares a las establecidas para Caudales.

El convenio contempla, además, un adicional equivalente al 8% del salario básico correspondiente a la categoría para los peones especializados que realicen tareas de acompañante de chofer. El beneficio estará sujeto a las condiciones que definan la cámara empresarial de cada sector y el sindicato.