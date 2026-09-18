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Paritarias: Camioneros acordó una suba salarial de 6,6% en seis meses

Todavía falta que el Ministerio de Capital Humano homologue el acuerdo alcanzado entre el gremio encabezado por Hugo Moyano y las cámaras empresarias del sector.

18 de septiembre, 2026 | 15.00
Paritarias: Camioneros acordó una suba salarial de 6,6% en seis meses

Después de varias semanas de negociaciones paritarias, el gremio de Camioneros acordó con las cámaras empresarias una nueva actualización salarial con vigencia semestral. El entendimiento establece una mejora del 6,6% para el período septiembre de 2026-febrero de 2027.

El incremento se aplicará de manera escalonada: 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,7% en noviembre, 1,6% en diciembre, 1,6% en enero y 1,5% en febrero. A esto se suma una suma fija no remunerativa de $18.000, que se abonará en septiembre, y un bono anual de $ 1.200.000, que comenzará a pagarse en enero en cuatro cuotas de $ 300.000.

Paritarias de Camioneros: los detalles del acuerdo

Durante la audiencia que reunió a representantes del sindicato y de las empresas, también se acordó elevar la contribución patronal extraordinaria destinada a la obra social de Camioneros. El aporte pasará de $ 25.000 a $ 29.000 mensuales por trabajador.

Con un universo estimado de 190.000 afiliados, este incremento en la contribución implica una recaudación patronal cercana a los $5.510 millones mensuales para la entidad de salud administrada por el sindicato que conduce Moyano.

Adicionales por viáticos y premios por presentismo: los beneficios sector por sector

El nuevo convenio también incorporó mejoras específicas para distintas ramas de actividad. Para Caudales, se estableció un adicional equivalente al 20% de los valores correspondientes a viáticos y comida, que será abonado en dos cuotas del 10%: una en septiembre y otra en enero de 2027.

MÁS INFO

Además, los trabajadores de esa rama tendrán un premio por presentismo y puntualidad, con las mismas características y alcance que el previsto para las ramas de Logística, Transporte de Clearing y Carga Postal.

En tanto, para los trabajadores de las ramas de Residuos Patológicos y Residuos Industriales Especiales, se acordó un premio por presentismo y puntualidad bajo condiciones similares a las establecidas para Caudales.

El convenio contempla, además, un adicional equivalente al 8% del salario básico correspondiente a la categoría para los peones especializados que realicen tareas de acompañante de chofer. El beneficio estará sujeto a las condiciones que definan la cámara empresarial de cada sector y el sindicato.

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