"No hay plata": mientras cae el consumo, el 80% de las compras en carnicerías de Catamarca se pagan con tarjeta

La baja actividad comercial y la falta de liquidez en el mercado local generaron modificaciones en los hábitos de consumo de los catamarqueños. En ese contexto, el uso de medios de pago digitales y el financiamiento en cuotas pasaron a concentrar la mayor parte de las operaciones diarias en las carnicerías. Sobre esta dinámica, Pablo Quiroga, propietario de un comercio minorista de carne ubicado en la zona sur de San Fernando del Valle de Catamarca, señaló que "las ventas están caídas" y "el rubro está prácticamente en caída libre".

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Frente a este escenario, los métodos de pago digitales concentraron la mayor parte de las transacciones. Según precisó Quiroga, entre el 70% y el 80% de los cobros en su comercio se realizan con tarjeta de crédito, mientras que el pago en efectivo apenas representa un 10%. "La gente financia con tarjetas de crédito. Vemos montos mínimos que no se veían hace un par de meses atrás, como medio kilo de carne o picada que se paga con tarjeta de crédito", detalló.

En relación con las causas que explican este escenario, el comerciante remarcó la falta de dinero en efectivo en el consumo cotidiano: "Lo principal es que la gente no tiene efectivo, no hay plata en los bolsillos. La gente no puede consumir", aseguró el dueño de La Primera en declaraciones para el programa Mañana Central de Ancasti Streaming.

En cuanto a las preferencias de los compradores, el pollo y el cerdo se consolidaron como las alternativas más buscadas frente a los altos costos de la carne vacuna. Asimismo, el comerciante señaló que el consumo se concentra principalmente en los fines de semana, mientras que la demanda de cortes blandos para la preparación diaria registró una baja considerable. A este panorama de ventas se suma el peso de los costos fijos operativos, fundamentalmente el impacto del cuadro tarifario eléctrico en el equipamiento de refrigeración y cámaras frigoríficas.

La situación observada en las calles catamarqueñas coincide con el mapa general de la industria cárnica en todo el país. De acuerdo con el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra), el consumo aparente de carne vacuna en el mercado interno cayó un 11,3% interanual durante los primeros ocho meses de 2026, con un total de 1,377 millones de toneladas res con hueso (175.600 toneladas menos que en el mismo período del año anterior).

En ese mismo lapso, mientras la demanda interna se contrae, las exportaciones de carne mostraron un incremento del 6,5%. El impacto en la dieta de los hogares se evidencia en los indicadores por habitante: en agosto de 2026, el consumo promedio interanual se ubicó en 46 kilos por persona al año —un nivel 9,5% inferior al del mismo mes de 2025—, lo que equivale a una pérdida de casi 5 kilos de carne vacuna por habitante en el último año. Una contracción histórica que se siente con especial fuerza en los mostradores locales.

Frente a la inacción de Jalil, prestadores advierten que podrían cerrar antes de diciembre

El sector del turismo catamarqueño ratificó el pedido de auxilio mientras denuncia la inacción del gobernador Raúl Jalil. Frente a los inalcanzables costos de facturas de luz, en medio de un desplome de 40% de la ocupación hotelera, prestadores turísticos afirman podrían cerrar antes de diciembre si el gobierno provincial no brinda medidas para paliar la crisis.

"La situación se volvió insostenible", sostuvo Horacio Suárez, presidente de la recientemente constituida Asociación de Prestadores Turísticos de la Provincia, en diálogo con Radio El Esquiú 95.3. El referente explicó que frente a los reclamos por las elevadas tarifas de luz y la caída en la demanda de hoteles y cabañas, el sector necesitaba representatividad. Por ello conformaron esta entidad que ya reúne a 120 emprendedores locales, quienes exigen ser escuchados por el Gobierno provincial.

Suárez también cuestionó la gestión provincial remarcando que "en el turismo hay mucho discurso y poco recurso". "Acá necesitamos acciones, necesitamos respuestas reales, concretas, sobre todo en el tema de la luz", expresó. Este medio advirtió la situación crítica del sector en el mes de agosto cuando se contactó con prestadores turísticos de Fiambalá, quienes afirmaron que recibían facturas de luz de $2.500.000 que no podían pagar. Además aseguraron que en junio tuvieron una reunión con Jalil pero hasta el día de la fecha no recibieron respuestas o medidas concretas para aliviar al sector.

El panorama del sector es que al tener cada vez menos trabajo por la baja del turismo, resulta imposible pagar servicios tan caros como los que se presentan en las tarifas de luz. El vínculo entre el costo del servicio con el gobierno de Catamarca es directo porque el 90% de la empresa proveedora de energía pertenece al gobierno local. "No vamos a bajar los brazos hasta que no tengamos realmente la posibilidad de pagar facturas y tarifas a un precio razonable", aseguró Suárez a medios locales.