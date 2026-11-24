Una bandeja con dos pichones de paloma por $ 4.999 llamó la atención en una recorrida televisiva por un comercio de Misiones, un caso que luego se extendió en redes sociales. La oferta viral apareció en un contexto de caída histórica del consumo de carne vacuna y de aumentos de precios que, en el último año, superaron a la inflación general.

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La presencia del producto que se vio reflejado en la pantalla de la señal de noticias Crónica TV no alcanza para afirmar que su consumo se haya ampliado en todo el país ni permite comparar cuánto cuesta por kilo con los cortes vacunos. Sin embargo, su difusión, tal como pasó con la venta de burro en La Patagonia, es un síntoma claro: la crisis de ingresos que aleja a la sociedad de los consumos típicos.

La oferta de pichones de paloma en Misiones

En la recorrida por la provincia se mostraron carteles que ofrecían pichones de paloma para consumo y en uno de los locales, la promoción anunciaba dos unidades por $ 4.999.

El periodista contó que conocía el consumo de paloma en ámbitos rurales, pero que le había llamado la atención encontrar el producto en oferta en un comercio. La cobertura también mencionó localidades como El Soberbio y 25 de Mayo.

Se trata de una oferta puntual en Misiones, no una tendencia nacional cuantificada. Hasta se trataría de un episodio cómico si no se enmarcara en una crisis de consumo generalizada en los segmentos sociales más populares.

Hace dos semanas, la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) había estimado que el consumo de carne vacuna se ubicó en 44,5 kilos por habitante por año en la medición a octubre de 2026, un 11,2% menos que un año antes.

Cuánto cayó el consumo de carne vacuna en Argentina

El cálculo de CICCRA equivale a 5,6 kilos menos por habitante al año que en la comparación con octubre de 2025. Se trata de una estimación promedio basada en la disponibilidad de carne para el mercado interno: no significa que cada persona haya consumido exactamente esa cantidad.

Entre enero y octubre, el consumo aparente acumuló 1,698 millones de toneladas, unas 221.100 toneladas menos que en los mismos diez meses del año anterior. La menor disponibilidad coincidió con una caída de la producción y un aumento de las exportaciones, según el informe de la cámara.

Los precios también cambiaron la relación de los hogares con los cortes vacunos. Los relevamientos sobre el informe de CICCRA registraron un alza interanual del 44,5% para la carne vacuna en octubre, frente a una inflación general del 33% en el mismo período. La diferencia fue de 11,5 puntos porcentuales.

Pollo y cerdo, alternativas frente a la carne vacuna

En ese escenario, el pollo y el cerdo aparecen como alternativas para quienes buscan reducir el gasto en carne. Los datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) muestran que ambas categorías se consolidan como alternativas más económicas frente a los cortes tradicionales, una diferencia que puede influir en las decisiones de compra de los hogares.

El último informe disponible, correspondiente a octubre, permite dimensionar esa brecha: con el valor de un kilo de asado se podían comprar, en promedio, 3,57 kilos de pollo fresco o 1,88 kilos de pechito de cerdo. Si se considera el promedio de los primeros diez meses del año, la capacidad de compra ascendió a 3,69 kilos de pollo y 1,97 kilos de cerdo por cada kilo de asado.

La diferencia también se amplió respecto del año pasado. Según el IPCVA, el poder de compra de un kilo de asado frente al pollo aumentó un 19,1% interanual, mientras que la relación con el pechito de cerdo creció un 28,1%. Es decir, por el precio de una misma cantidad de carne vacuna, los consumidores pueden acceder ahora a un volumen considerablemente mayor de estas otras proteínas.

La evolución de los precios ayuda a explicar este fenómeno. En el AMBA, durante los últimos doce meses, la carne vacuna acumuló un incremento del 49,9%, mientras que el pollo subió un 30,4% y el pechito de cerdo un 27%.

Mientras el bolsillo aprieta, el pollo y el cerdo ganan competitividad en el mostrador y funcionan como sustitutos de la carne vacuna frente a la pérdida de poder adquisitivo. Más que un cambio en las preferencias alimentarias, la tendencia evidencia cómo el presupuesto familiar condiciona cada vez más qué tipo de carne llega a la mesa.