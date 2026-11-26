Es un círculo vicioso, uno de tantos, que el gobierno libertario no solo no resuelve, sino que empeora con sus políticas de ajuste. El modelo de salarios bajos del mileísmo, como ancla antiinflacionaria, erosiona directamente el consumo interno; el Gobierno buscó estimular en este contexto el crédito para sostener el gasto de las familias, pero como se utiliza para el pago de gastos corrientes (por bajos salarios), la morosidad se disparó; con la mora por las nubes, las familias deben recortar sus gastos y, al final de la vuelta, el consumo vuelve a caer. En conclusión, la expansión del crédito como herramienta para sostener el consumo encontró su límite en la capacidad de pago de los hogares. El último Informe de Proveedores No Financieros de Crédito del Banco Central (BCRA), publicado este jueves, registró que la irregularidad de la cartera de ese segmento alcanzó el 30 por ciento en julio, con un incremento de 5,3 puntos porcentuales respecto de enero.

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Más allá de las interpretaciones absurdas que da la administración libertaria al aumento de la mora, su crecimiento en los últimos meses es consecuencia de la política económica del gobierno de Milei sobre las finanzas familiares: el crédito que durante una primera etapa permitió compensar la pérdida de ingresos y sostener determinados consumos comenzó a convertirse en una obligación difícil de afrontar. La morosidad no aparece aislada de la evolución de los salarios, el empleo y el costo de vida, sino como parte de un proceso en el que una porción creciente de los recursos disponibles queda comprometida con deudas anteriores.

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Tres de cada diez pesos en mora: cómo creció el impago fuera de los bancos

El universo relevado por el BCRA comprende a los Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC), un conjunto heterogéneo que incluye fintech, billeteras virtuales que otorgan préstamos, emisoras no bancarias de tarjetas de crédito, cooperativas, mutuales y empresas comerciales que financian compras, entre otros actores. Se trata de un circuito que amplió el acceso al financiamiento por fuera de los bancos tradicionales y que, al mismo tiempo, concentra una parte creciente de los incumplimientos de las familias. La irregularidad de la cartera se ubicó en 30 por ciento en julio, frente a un nivel de 5,3 puntos porcentuales menor en enero. En términos simples, el indicador significa que una proporción equivalente a tres de cada diez pesos de la cartera de estos proveedores se encontraba en situación irregular.

El informe también precisó que el saldo medio por asistencia en situación irregular se mantuvo en alrededor de 834.000 pesos en julio. La cifra permite dimensionar el monto comprometido en cada operación, aunque no debe confundirse con la deuda promedio de todos los clientes ni con el ingreso disponible de quienes enfrentan atrasos. En un contexto de ingresos ajustados, una obligación de ese tamaño puede representar una parte significativa del presupuesto mensual, especialmente cuando se acumula con cuotas bancarias, tarjetas, alquileres y servicios.

Más deudores pero menos plata por cabeza: la paradoja del crédito en los hogares

En julio, los PNFC registraron un saldo total de 15,8 billones de pesos, que permaneció estable en términos reales durante los seis meses previos. Al mismo tiempo, la cantidad de personas con financiamiento llegó a 12,8 millones, un aumento de 6 por ciento respecto de enero. La combinación de más deudores con un saldo agregado que no crece en términos reales implica una reducción del monto promedio por persona.

Según el BCRA, el saldo medio de deuda de las personas humanas cayó 6 por ciento real entre enero y julio y se ubicó en 1,1 millones de pesos. La dinámica indica que el sistema incorporó nuevos usuarios, pero no necesariamente amplió el volumen de recursos disponibles para cada uno, con un comportamiento dispar según el tipo de asistencia. Los préstamos personales aumentaron 2 por ciento en términos reales entre enero y julio, mientras que los saldos vinculados con tarjetas de crédito disminuyeron 3 por ciento. Sin embargo, el saldo medio por asistencia se redujo en ambas modalidades: 5 por ciento en los préstamos personales y 10 por ciento en las tarjetas.

De acuerdo con el informe de la autoridad monetaria que conduce Santiago Bausili, durante el primer semestre de 2026, el Producto Interno Bruto creció 2,2 por ciento interanual, pero los indicadores de consumo relevados mostraron retrocesos: las ventas en supermercados cayeron 2,7 por ciento en los primeros siete meses respecto del mismo período de 2025 y las de centros de compras disminuyeron 2 por ciento. Además, el índice de salarios reales del empleo registrado retrocedió 1,5 por ciento entre enero y julio. Este último dato explica que la mayor disponibilidad de préstamos, estimulada por la administración anarcocapitalista, no garantiza que los hogares puedan pagarlos, sobre todo cuando el financiamiento se utiliza para afrontar necesidades básicas y no para consumos que generen ingresos futuros.

Fintech en expansión y electrodomésticos con mora arriba del 51%

Dentro del universo de proveedores no financieros, las fintech tuvieron el mayor dinamismo en la cantidad de clientes y en el saldo de cartera, siendo además las que mayor tasa de interés y comisiones cobran. El grupo alcanzó 7,9 millones de deudores en julio, casi 900.000 más que en enero, con un crecimiento de 12 por ciento. También registró una expansión real de 11 por ciento en sus saldos de financiamiento durante el mismo período.

El informe ubicó la irregularidad de las fintech en 29,6 por ciento en julio, con un aumento de 3,7 puntos porcentuales respecto de enero. Entre los grupos con mayor participación en el saldo total, las otras emisoras de tarjetas de crédito alcanzaron una tasa de 24,9 por ciento, luego de subir 5,5 puntos en seis meses.

El deterioro fue más pronunciado en otros segmentos. Las empresas de venta de electrodomésticos registraron una irregularidad de 51,3 por ciento, con un incremento de 9,4 puntos porcentuales desde enero. El grupo denominado Resto —que reúne proveedores cuya operatoria no encuadra en las categorías específicas del informe— alcanzó 55,6 por ciento, mientras que Leasing y factoring presentó el nivel más bajo, de 9 por ciento, debido a que su actividad se orienta en mayor medida a empresas y préstamos con garantías.

Una tasa impagable

En julio, la tasa nominal anual promedio ponderada de los OPNFC se ubicó en 139 por ciento, mientras que la financiación de saldos de tarjetas de crédito de las emisoras no bancarias alcanzó 85 por ciento. Aunque ambas tasas descendieron cinco puntos porcentuales respecto de enero, los préstamos personales continuaron muy por encima de los valores registrados en el sistema financiero tradicional.

El BCRA señaló que la diferencia entre las tasas de los préstamos personales no bancarios y las bancarias podría estar asociada al costo de fondeo, el riesgo de incumplimiento y los montos de los créditos. En julio, la tasa promedio de los préstamos personales del sistema financiero se ubicó en 65 por ciento, 73 puntos porcentuales por debajo de la correspondiente a los OPNFC.

Con estos costos y en este circuito de "estrangulamiento financiero", el endeudamiento puede generar una secuencia difícil de interrumpir: una familia toma un crédito para completar el presupuesto, luego necesita otro para afrontar la cuota anterior y, finalmente, comienza a retrasar pagos. La expansión de las billeteras y plataformas digitales facilita el acceso a nuevas líneas de financiamiento, pero también puede multiplicar las obligaciones cuando no existe una mejora equivalente en los ingresos.

La cuestión también excede la deuda registrada en bancos, tarjetas y billeteras. Las obligaciones por alquileres, servicios, impuestos, compras fiadas y préstamos informales forman parte de un mapa de endeudamiento más amplio, que no siempre aparece en las estadísticas de la autoridad monetaria. La acumulación de compromisos reduce el margen de maniobra de las familias y puede derivar en recortes de consumos esenciales cuando los ingresos no alcanzan para cubrir todas las obligaciones.

El informe del BCRA muestra que el crédito no financiero mantiene un alcance considerable. En julio, los 12,8 millones de deudores de este segmento representaban el 90 por ciento de la cantidad de personas con deuda en el sistema financiero. El 43 por ciento de quienes recibían financiamiento de PNFC no registraba préstamos con entidades financieras. Para ese grupo, las billeteras, financieras y otros proveedores constituyen una fuente central —y en algunos casos exclusiva— de acceso al crédito.