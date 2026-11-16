Sigue el ajuste: Milei logró otro superávit financiero, pero a costa del gasto público

El gobierno de Milei volvió a cerrar un mes con superávit en las cuentas públicas y utilizó el resultado como una nueva señal de continuidad de su programa económico, basado en el equilibrio fiscal como principal ancla de la política económica. En octubre, el Sector Público Nacional (SPN) registró un excedente primario de $1.931.156 millones y un superávit financiero de $1.578.627 millones, luego de descontar los intereses de la deuda. Sin embargo, detrás de los números que difundió el Ministerio de Economía, la dinámica del gasto público muestra que la administración libertaria mantiene la política de contención de las erogaciones, con diferencias importantes entre las partidas que reciben recursos y aquellas que continúan perdiendo frente a la inflación.

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¿De cuánto fue el superávit fiscal de octubre de 2026 y qué porcentaje del PBI acumula en el año?

Según informó la cartera que conduce Luis Caputo, el superávit financiero de octubre fue 204,9% superior al registrado en el mismo mes del año pasado. La mejora se explicó por un incremento interanual de los ingresos totales del 31,2%, frente a una suba del 23,6% de los gastos primarios, es decir, aquellos que no contemplan el pago de intereses de la deuda. En términos nominales, ambas variables crecieron, pero la diferencia entre sus ritmos de expansión permitió ampliar el excedente de las cuentas públicas.

El resultado primario, que mide la diferencia entre los ingresos y los gastos antes del pago de intereses, alcanzó los $1,93 billones. Una vez incorporados los $352.530 millones correspondientes a intereses netos de tenencias intrasector público, el resultado financiero se ubicó en $1,57 billones. De esta manera, el Gobierno consiguió sostener el saldo positivo incluso después de afrontar parte del costo financiero de sus obligaciones.

En el acumulado de los primeros diez meses de 2026, el superávit primario representó aproximadamente el 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que el financiero se ubicó en torno al 0,4%. El dato fue presentado por Economía como consistente con las proyecciones incorporadas al proyecto de Presupuesto 2027, aunque la propia explicación oficial contempla que diciembre suele concentrar un incremento estacional del gasto primario, un factor que puede modificar el resultado al cierre del ejercicio.

La lupa de la OPC: detrás del superávit nominal se esconde una fuerte caída real de ingresos y gastos

Una de las claves para dimensionar el resultado fiscal aparece en el informe de ejecución presupuestaria de octubre elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). El organismo registró que los ingresos de la Administración Pública Nacional cayeron 5,6% interanual en términos reales durante el mes, mientras que los gastos retrocedieron 7,1%. Es decir, a diferencia de lo que muestra la comparación nominal difundida por Economía para el conjunto del Sector Público Nacional, al descontar la inflación se observa una contracción de ambas variables, con una reducción más pronunciada de las erogaciones.

La distinción entre ambos indicadores es importante porque los datos del Ministerio de Economía corresponden al Sector Público Nacional y se presentan en base caja, mientras que el análisis de la OPC se concentra en la Administración Pública Nacional. Aunque los universos y criterios de medición no son idénticos, ambos permiten observar una misma cuestión: el Gobierno sostiene el resultado fiscal positivo en un contexto de restricciones sobre los recursos destinados al funcionamiento del Estado.

El ajuste según el Iaraf: cómo la movilidad jubilatoria obliga a recortar con más fuerza otras partidas

El comportamiento del gasto también fue analizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), a partir de la ejecución presupuestaria de la Administración Nacional. Según ese relevamiento, el gasto primario devengado cayó 5,4% real interanual en octubre y acumuló una reducción de 3,2% durante los primeros diez meses de 2026. Si se considera el gasto efectivamente pagado, la contracción de octubre fue todavía mayor y llegó al 9,7% real interanual.

El informe atribuyó esa dinámica a la decisión oficial de ajustar las erogaciones a la evolución de los recursos disponibles. En ese sentido, el economista Nadin Argañaraz explicó que la caída de la recaudación real se trasladó al gasto y que, como las jubilaciones tienen una fórmula de movilidad que actualiza los haberes según la inflación de los dos meses anteriores, el resto de las partidas debe absorber una reducción mayor para adecuarse a los ingresos.

Provincias y obra pública, las más golpeadas: recortes de más del 55% en transferencias durante octubre

En octubre, las transferencias corrientes a las provincias registraron una caída real interanual del 56,4%, mientras que las transferencias de capital, destinadas principalmente a financiar obras de infraestructura, retrocedieron 55,9%. También disminuyeron los giros a empresas públicas y fondos fiduciarios, con una baja del 26,4%, y las transferencias orientadas al sector privado, que se redujeron 14,3%.

Entre enero y octubre, las transferencias corrientes a las provincias cayeron 61% en términos reales respecto del mismo período de 2025, mientras que las transferencias de capital retrocedieron 43,7%. Por su parte, la inversión real directa registró una contracción del 21,1%. Se trata de partidas que tienen impacto sobre la capacidad de los gobiernos provinciales para sostener programas, financiar servicios y ejecutar infraestructura, además de afectar el nivel de actividad de sectores vinculados con la obra pública.