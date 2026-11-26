Los contribuyentes inscriptos en el Monotributo deberán afrontar en diciembre de 2026 el último vencimiento del año ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con los valores establecidos en la actualización correspondiente al segundo semestre.

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Las escalas del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes registraron un incremento del 16,8%, en función de la inflación acumulada durante los primeros seis meses del año. La modificación alcanzó tanto a las cuotas mensuales como a los límites de facturación de cada categoría.

De esta manera, la cuota mensual más baja se ubica en $49.527,18, mientras que la más elevada supera los $1,6 millones para los prestadores de servicios inscriptos en la categoría K.

Monotributo en diciembre 2026: cuánto se paga por categoría

El importe mensual que deben abonar los contribuyentes depende de la categoría en la que estén inscriptos y del tipo de actividad económica que desarrollen. A partir de la categoría C, los valores se diferencian entre quienes prestan servicios y quienes comercializan bienes muebles.

Las cuotas mensuales vigentes en diciembre de 2026 son las siguientes:

Categoría Prestación de servicios Venta de bienes A $49.527,18 $49.527,18 B $56.379,08 $56.379,08 C $66.020,12 $64.530,58 D $84.612,93 $82.564,81 E $119.811,45 $108.267,51 F $150.784,21 $129.930,65 G $230.312,94 $158.815,05 H $522.706,68 $317.895,01 I $963.747,86 $474.992,78 J $1.167.299,76 $580.793,69 K $1.614.446,04 $702.103,24

La cuota general del Monotributo comprende el componente impositivo, los aportes jubilatorios y la contribución a la obra social, aunque pueden existir excepciones según la situación particular del contribuyente.

Cuándo vence el Monotributo en diciembre 2026

El último vencimiento del Monotributo del año tendrá lugar el lunes 21 de diciembre de 2026, independientemente de la terminación de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT). Habitualmente, esta obligación debe abonarse hasta el día 20 de cada mes. Sin embargo, como en diciembre esa fecha coincide con un domingo, el vencimiento se traslada al primer día hábil siguiente.

Los contribuyentes que no cumplan con el pago dentro del plazo establecido podrán acumular intereses por las obligaciones adeudadas.

Monotributo según categoría

Monotributo: cuáles son los límites de facturación en diciembre 2026

Además de las cuotas mensuales, la actualización semestral modificó los ingresos brutos máximos permitidos para cada categoría. Los topes de facturación correspondientes a los últimos 12 meses son:

Categoría A: hasta $12.009.410,45.

Categoría B: hasta $17.595.182,74.

Categoría C: hasta $24.670.494,31.

Categoría D: hasta $30.628.651,43.

Categoría E: hasta $36.028.231,33.

Categoría F: hasta $45.151.659,41.

Categoría G: hasta $53.995.798,87.

Categoría H: hasta $81.924.660,37.

Categoría I: hasta $91.699.761,90.

Categoría J: hasta $105.012.519,20.

Categoría K: hasta $126.610.838,75.

De esta manera, el límite máximo de facturación para permanecer dentro del régimen simplificado supera los $126 millones.

Qué parámetros tiene en cuenta ARCA para determinar la categoría del Monotributo

Si bien los ingresos brutos constituyen uno de los principales criterios para establecer la categoría de cada contribuyente, existen otros parámetros que deben considerarse cuando resulten aplicables a la actividad desarrollada. Entre ellos se encuentran:

La superficie afectada a la actividad económica.

El consumo anual de energía eléctrica.

Los alquileres devengados durante los últimos 12 meses.

El precio unitario máximo de venta, en el caso de quienes comercializan bienes muebles.

Los monotributistas deben revisar estos indicadores antes de cada recategorización para determinar si corresponde permanecer en la misma categoría o modificar su inscripción.

Qué pasa si se supera el límite de facturación del Monotributo

Cuando un contribuyente excede los parámetros correspondientes a su categoría, deberá evaluar su situación fiscal y, cuando corresponda, realizar la recategorización.

En cambio, superar los límites máximos admitidos por el régimen simplificado puede constituir una causal de exclusión del Monotributo. En ese caso, el contribuyente deberá incorporarse al Régimen General y cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes, entre las que pueden encontrarse el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Ganancias y los aportes de autónomos.

Cuánto se paga de monotributo ARCA

Cómo pagar el Monotributo en diciembre 2026

Los contribuyentes pueden abonar la cuota mensual mediante diferentes canales electrónicos, entre ellos:

Volante Electrónico de Pago (VEP).

Home banking.

Débito automático en cuenta bancaria.

Débito automático mediante tarjeta de crédito.

Billeteras virtuales habilitadas.

Asimismo, es posible consultar el estado de los pagos, las deudas pendientes y los intereses acumulados a través del servicio Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA), disponible en el sitio web de ARCA con clave fiscal. De cara al comienzo de 2027, los contribuyentes deberán prestar atención a la próxima actualización semestral de las escalas y al nuevo período de recategorización.