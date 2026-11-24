La ex AFIP también contempla una modalidad simplificada y puede realizar recategorizaciones de oficio.

Los monotributistas deberán revisar sus ingresos y las condiciones de su actividad antes de la próxima recategorización del régimen simplificado. El procedimiento está previsto para febrero de 2027 y, según el calendario informado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el plazo para completarlo vencerá el 5 de ese mes.

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La evaluación alcanza a los pequeños contribuyentes que hayan registrado modificaciones en su actividad durante los últimos 12 meses. Para determinar si corresponde cambiar de categoría, deberán tomar como referencia la facturación acumulada entre enero y diciembre de 2026 y compararla con los límites establecidos por la ex AFIP.

No todos estarán obligados a realizar el trámite. Quienes mantengan sus ingresos y los demás parámetros dentro de los límites de la categoría en la que ya están inscriptos podrán conservarla sin presentar una nueva declaración. La revisión anticipada resulta importante porque no solo se considera la facturación: también pueden intervenir otros indicadores, como la superficie afectada a la actividad, el consumo de electricidad y los alquileres devengados.

Cuándo es la próxima recategorización del Monotributo

ARCA establece dos instancias de recategorización durante el año:

Febrero: se analizan los parámetros correspondientes al período de enero a diciembre del año anterior.

Agosto: se evalúa la actividad registrada entre julio del año anterior y junio del corriente.

La evaluación puede derivar tanto en un aumento como en una reducción de categoría, según la evolución de los ingresos y el resto de los indicadores aplicables. Quienes no hayan cumplido seis meses desde el inicio de su actividad están exceptuados de esta evaluación semestral. Tampoco deben realizar el procedimiento aquellos que no hayan registrado cambios que justifiquen una modificación de su categoría.

Respecto de los parámetros a tener en cuenta, el primer paso es sumar los ingresos brutos obtenidos durante los últimos 12 meses y comparar el resultado con los topes de facturación de cada escala. Sin embargo, ese cálculo no alcanza para determinar por sí solo la categoría correspondiente.

El Monotributo contempla cinco parámetros principales:

Ingresos brutos anuales.

Superficie afectada a la actividad.

Consumo anual de energía eléctrica.

Alquileres devengados.

Precio unitario máximo de venta, para quienes comercializan bienes muebles.

Para realizar la recategorización del Monotributo, el procedimiento se realiza de manera digital desde el sitio oficial del organismo. Para completarlo, es necesario contar con CUIT y clave fiscal.

Los pasos son los siguientes:

Ingresar al portal de ARCA con CUIT y clave fiscal. Seleccionar el servicio Monotributo. Acceder a la opción de recategorización. Revisar los ingresos brutos acumulados durante los últimos 12 meses. Verificar los demás parámetros de la actividad, como superficie, consumo eléctrico y alquileres, cuando corresponda. Seleccionar la categoría que corresponda según los valores registrados. Confirmar la operación y comprobar que la inscripción se haya actualizado.

Una vez finalizado el trámite, el contribuyente podrá consultar su nueva categoría y descargar la constancia correspondiente. En ese sentido, ARCA también ofrece una modalidad simplificada que permite consultar la facturación anual registrada en sus sistemas. La herramienta muestra automáticamente los ingresos disponibles para facilitar la revisión y evitar que el contribuyente tenga que cargar manualmente todos los comprobantes.

La ex AFIP también puede realizar una recategorización de oficio si detecta diferencias entre la categoría declarada y los movimientos económicos del contribuyente. Esto puede suceder cuando las compras, los gastos o las acreditaciones bancarias superan los límites de ingresos correspondientes a la escala en la que está inscripto..