Cuánto le cobrará ARCA al ganador de $1.852 millones del Quini 6

El ganador del Quini 6 del domingo 8 de noviembre se llevará una suma millonaria. Tras acertar los seis números del Tradicional Primer Sorteo, obtuvo un premio de $1.852.200.529,20. Sin embargo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) retendrá una suma importante de ese valor.

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La ex AFIP interviene en este mecanismo a través del impuesto de emergencia que alcanza a los premios de determinados sorteos y concursos deportivos. Por ese motivo, el ganador de San Nicolás del millonario premio deberá afrontar una retención impositiva de $516.763.947,65.

La normativa nacional establece que se debe tomar el 90 por ciento del monto bruto y aplicar sobre esa base una alícuota del 31 por ciento. En términos efectivos, el descuento equivale al 27,9 por ciento del premio.

Con ese cálculo, el apostador de San Nicolás recibirá aproximadamente $1.335.436.581,55 una vez descontado el tributo. La liquidación del premio queda conformada de la siguiente manera:

Premio bruto: $1.852.200.529,20.

Base imponible (90%): $1.666.980.476,28.

Retención impositiva (31%): $516.763.947,65.

Premio neto estimado: $1.335.436.581,55.

De esta manera, aunque el pozo anunciado superó los $1.852 millones, el monto que llegará finalmente al bolsillo del ganador será de unos $1.335 millones.

Cómo se calcula el impuesto al premio del Quini 6

El descuento está contemplado en la Ley 20.630, que establece un gravamen sobre los premios obtenidos en juegos de sorteos, loterías y rifas organizados por entidades oficiales o privadas autorizadas. El artículo 4 determina que el monto sujeto al impuesto equivale al 90% del premio obtenido. Sobre esa base imponible se aplica la alícuota del 31%, lo que da como resultado una retención efectiva del 27,9% sobre el total.

A su vez, el artículo 2 establece que la entidad organizadora del sorteo es la responsable de ingresar el impuesto. Por ese motivo, el descuento se realiza directamente cuando se paga el premio y el ganador no necesita efectuar una liquidación independiente ante ARCA por esa retención. Por su parte, la Lotería de Santa Fe también informó que los premios del Quini 6 que superan los $1.333,33 están alcanzados por este gravamen.

Cabe señalar que por motivos de seguridad, la identidad del ganador del premio millonario permanece bajo estricta reserva hasta que concluya el proceso de validación y cobro.

El plazo para reclamar el premio se mantiene en noventa días, según el reglamento oficial. Pasado ese periodo, la suma no cobrada retorna a los fondos generales de la lotería.