Las cuotas mensuales llegan a más de $1,6 millones para la categoría K de servicios, mientras que el límite anual de facturación supera los $126 millones.

Los monotributistas deberán afrontar nuevos valores en diciembre de 2026. La actualización del 16,8%, vinculada con la inflación acumulada durante los primeros seis meses del año, modificó tanto las cuotas mensuales como los límites de facturación que determinan la permanencia en cada categoría del régimen simplificado de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

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Con los importes vigentes para el último mes del año, la cuota más baja parte de los $49.527,18 para la categoría A. El monto mensual depende de la categoría en la que esté inscripto cada contribuyente. Además, desde la C hay diferencias entre quienes prestan servicios y quienes comercializan bienes.

Cuánto se paga de Monotributo en diciembre

Estos son los importes mensuales que corresponden a cada categoría:

Categoría A: $49.527,18 para servicios y venta de cosas muebles.

Categoría B: $56.379,08 para ambas actividades.

Categoría C: $66.020,12 para servicios y $64.530,58 para venta de bienes.

Categoría D: $84.612,93 para servicios y $82.564,81 para venta de bienes.

Categoría E: $119.811,45 para servicios y $108.267,51 para venta de bienes.

Categoría F: $150.784,21 para servicios y $129.930,65 para venta de bienes.

Categoría G: $230.312,94 para servicios y $158.815,05 para venta de bienes.

Categoría H: $522.706,68 para servicios y $317.895,01 para venta de bienes.

Categoría I: $963.747,86 para servicios y $474.992,78 para venta de bienes.

Categoría J: $1.167.299,76 para servicios y $580.793,69 para venta de bienes.

Categoría K: $1.614.446,04 para servicios y $702.103,24 para venta de bienes.

Además del valor de la cuota, la actualización modificó los límites de ingresos brutos anuales que permiten permanecer en cada escalón del régimen. Para diciembre de 2026, los topes son los siguientes:

Categoría A: hasta $12.009.410,45.

Categoría B: hasta $17.595.182,74.

Categoría C: hasta $24.670.494,31.

Categoría D: hasta $30.628.651,43.

Categoría E: hasta $36.028.231,33.

Categoría F: hasta $45.151.659,41.

Categoría G: hasta $53.995.798,87.

Categoría H: hasta $81.924.660,37.

Categoría I: hasta $91.699.761,90.

Categoría J: hasta $105.012.519,20.

Categoría K: hasta $126.610.838,75.

La facturación no es el único criterio que utiliza ARCA para determinar la categoría correspondiente. También se deben considerar otros parámetros vinculados con la actividad económica: el consumo anual de energía eléctrica, los alquileres devengados, la superficie afectada al negocio y, exclusivamente para la venta de bienes muebles, el precio unitario máximo de venta.

Qué pasa si se superan los parámetro del Monotributo

Los contribuyentes deben controlar el conjunto de los parámetros y no solamente sus ingresos anuales. Si superan los límites correspondientes a su categoría, pueden tener que modificar su inscripción en la próxima recategorización.

En cambio, cuando se excede alguno de los topes máximos previstos para la categoría K, ARCA puede disponer la exclusión del régimen simplificado. En ese caso, el contribuyente deberá inscribirse en el Régimen General y cumplir con las obligaciones impositivas correspondientes.