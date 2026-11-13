Quienes quedan afuera deben pasar al régimen general de la ex AFIP.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fiscaliza distintos movimientos de los monotributistas así como los montos facturados y en caso de superar montos o detectar inconsistencias puede expulsarlos del régimen.

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La exclusión puede tener un impacto importante sobre las obligaciones tributarias de los trabajadores independientes. Quienes dejan de pertenecer al monotributo deben inscribirse en los impuestos correspondientes del régimen general y, como regla, no pueden regresar al sistema simplificado hasta que transcurran tres años calendario.

Por qué ARCA te puede expulsar del Monotributo

Entre las principales causales que pueden provocar la exclusión se encuentran:

Superar el límite de facturación: exceder el máximo de ingresos brutos anuales permitido para la categoría K.

Tener depósitos bancarios sin justificar: registrar acreditaciones que no coinciden con los ingresos declarados y cuyo origen no puede ser respaldado.

Realizar gastos incompatibles con los ingresos: afrontar consumos o comprar bienes que no se corresponden con la capacidad económica informada.

No emitir facturas: concretar operaciones comerciales sin entregar los comprobantes correspondientes.

Declarar una actividad diferente de la real: por ejemplo, estar inscripto como vendedor de productos cuando en realidad se prestan servicios.

Superar la cantidad de actividades permitidas: desarrollar más de tres actividades simultáneas o contar con más de tres unidades de explotación.

Importar para comercializar: realizar importaciones de bienes o servicios destinadas a su posterior venta, en los casos alcanzados por la normativa.

A estos motivos se suman otros parámetros vinculados con la superficie afectada a la actividad, el consumo de energía eléctrica, los alquileres y el precio unitario de los productos comercializados.

Cuánto se puede facturar para seguir en el monotributo

El tope actual de ingresos brutos anuales para permanecer en el régimen simplificado es de $126.610.838,75, correspondiente a la categoría K, de acuerdo con la escala informada en el material de referencia. El cálculo contempla la facturación de los últimos 12 meses, por lo que no alcanza con revisar únicamente los ingresos acumulados durante el año calendario.

La exclusión implica dejar el régimen simplificado y pasar a cumplir las obligaciones tributarias del régimen general. Según la actividad y la situación de cada contribuyente, esto puede incluir la inscripción en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Ganancias y el régimen de Autónomos.

Como regla general, el contribuyente excluido no puede volver al monotributo hasta que hayan transcurrido tres años calendario desde la exclusión. La normativa contempla excepciones para determinadas situaciones, por lo que es necesario analizar las condiciones particulares de cada caso.

Cuando la exclusión surge de controles sistémicos, ARCA comunica la decisión a través del Domicilio Fiscal Electrónico. Si el contribuyente considera que la medida es incorrecta, puede presentar una apelación dentro de los 15 días de recibida la notificación, mediante el servicio Presentaciones Digitales.