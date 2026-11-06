ARCA: desde qué montos los bancos y billeteras virtuales informan las transferencias en noviembre

Superar los montos puede activar alertas y solicitar información de los fondos.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comunicó los límites por los cuales los bancos y las plataformas digitales deben informar las transferencias de dinero o el uso de las billeteras virtuales en noviembre de 2026.

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El régimen informativo establece montos a partir de los cuales las entidades financieras y las empresas fintech deben reportar determinadas operaciones. Los parámetros vigentes contemplan tanto los ingresos y egresos acumulados durante el mes como los saldos al cierre del período.

Los límites para las transferencias en noviembre 2026

Para las personas físicas, el umbral general es de $50 millones mensuales. En el caso de las sociedades y otras personas jurídicas, el monto de referencia se ubica en $30 millones.

Los principales parámetros son:

Acreditaciones y transferencias de personas humanas: $50 millones acumulados durante el mes.

Operaciones de empresas: $30 millones mensuales.

Saldos al último día hábil del mes: $50 millones para personas físicas y $30 millones para personas jurídicas.

Extracciones en efectivo: $10 millones acumulados en el mes, tanto para individuos como para empresas.

Transferencias individuales: $2,5 millones como parámetro para requerir información adicional, cuando también se cumplen las condiciones mensuales previstas por el régimen.

Estos importes no deben confundirse con límites para operar. Superar un umbral no significa que ARCA vaya a iniciar automáticamente una fiscalización ni que el usuario tenga prohibido transferir esa cantidad. Se trata de parámetros que determinan obligaciones de información para las entidades alcanzadas.

Además, la ex AFIP aclaró que no existe una cantidad máxima general de transferencias que una persona pueda recibir durante noviembre. El régimen informativo toma en cuenta los montos acumulados y los saldos, no establece un tope de operaciones diarias. La cuestión central es poder identificar de dónde provienen los fondos y cuál es el motivo de los movimientos.

En ese sentido, es importante diferenciar entre una transferencia de dinero propio desde otra cuenta y los ingresos que corresponden a una actividad comercial o a la prestación de servicios. En el segundo caso, pueden existir obligaciones de facturación y tributarias que deben cumplirse más allá de los umbrales informativos.

Además, los bancos y las billeteras virtuales tienen sus propios controles de prevención del lavado de activos. Por eso, pueden solicitar explicaciones o documentación sobre el origen del dinero incluso cuando los movimientos no alcanzan los montos previstos para informar a ARCA.

Qué comprobantes pueden solicitar las entidades financieras

Cuando una entidad necesita verificar la procedencia de los fondos, puede pedir documentación que respalde los ingresos o las operaciones realizadas. Entre los comprobantes habituales se encuentran:

Recibos de sueldo o constancias de haberes jubilatorios.

Facturas electrónicas emitidas por monotributistas o responsables inscriptos.

Declaraciones juradas de impuestos.

Boletos de compraventa y escrituras de inmuebles.

Documentación vinculada con la venta de vehículos o el cobro de herencias.

Extractos y comprobantes de transferencias entre cuentas del mismo titular.