ARCA alertó por una nueva estafa virtual: cómo detectar los mails falsos y evitar que roben tus datos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) advirtió sobre una nueva estafa que utiliza el nombre del organismo para conseguir que los contribuyentes entreguen dinero o información personal.

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La ex AFIP puso el foco sobre una serie de maniobras de phishing que circulan por correo electrónico y otros canales digitales. Los mensajes imitan la identidad visual de la agencia, utilizan logotipos oficiales y apelan a la urgencia para que las víctimas ingresen a enlaces fraudulentos o descarguen archivos.

El riesgo no se limita a perder dinero por un pago inexistente. Los estafadores también buscan obtener datos sensibles, especialmente la clave fiscal, que luego pueden utilizar para acceder a información tributaria, realizar trámites o concretar operaciones en nombre de otra persona.

“Detectamos casos de phishing y fraudes que utilizan nuestro nombre, logo o correos similares a los oficiales para engañar a contribuyentes”, informó ARCA a través de sus redes sociales tras detectar supuestos avisos de deuda, auditorías pendiente o encomiendas retenidas en Aduana.

Los consejos de ARCA tras los intentos de estafa

La principal señal para reconocer estos engaños es que el organismo no solicita transferencias, pagos con tarjeta ni información personal a través de mails. ARCA también aclaró que los mensajes que envía cumplen una función informativa: únicamente notifican que existe una comunicación oficial disponible en el Domicilio Fiscal Electrónico.

Por eso, si llega un mensaje que exige cancelar una deuda, completar un formulario o confirmar datos mediante un enlace, se trata de una comunicación apócrifa. Para verificar si existe algún trámite pendiente, el contribuyente debe ingresar por su cuenta al sitio oficial de ARCA y acceder al Domicilio Fiscal Electrónico con CUIT o CUIL y clave fiscal.

La advertencia también alcanza a otros medios de contacto. La agencia no utiliza WhatsApp, llamadas telefónicas ni redes sociales para reclamar deudas o exigir acciones vinculadas con trámites. La presión para resolver una supuesta irregularidad de inmediato es uno de los recursos más habituales de los estafadores.

Una modalidad que circuló meses atrás utilizaba como excusa la retención de un paquete proveniente del exterior. El correo advertía que había una encomienda internacional a nombre del destinatario y reclamaba el pago de supuestos aranceles aduaneros para liberarla.. Además, los delincuentes solicitaban una fotografía del DNI y establecían un plazo de tres días hábiles para completar el supuesto trámite.

También se registraron correos que anunciaban una presunta deuda derivada de una fiscalización y utilizaban el temor a una auditoría para conseguir que los destinatarios actuaran sin verificar la información.

Cómo denunciar un correo falso de ARCA

Ante la recepción de un mensaje sospechoso, la recomendación es no ingresar a los enlaces ni descargar archivos adjuntos. Tampoco se deben compartir contraseñas, claves fiscales o fotografías de documentos personales. El organismo habilitó una dirección específica para recibir denuncias de phishing. Los correos fraudulentos pueden reenviarse a phishing@arca.gob.ar, para que el área técnica pueda analizarlos.

Antes de responder cualquier aviso, también conviene revisar la dirección del remitente. Los mensajes falsos suelen provenir de dominios que no pertenecen a los canales oficiales del Estado. La regla fundamental es evitar cualquier gestión desde el enlace recibido. Si existe una deuda, una notificación o un trámite pendiente, la información debe comprobarse ingresando directamente al sitio oficial de ARCA y consultando el Domicilio Fiscal Electrónico.