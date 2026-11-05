Durísima confesión de un periodista de C5N que perdió toda la herencia de su padre en una estafa: "Sentí mucho dolor"

Barbie Simons habló por primera vez de uno de los golpes más duros que le tocó atravesar después de la muerte de su padre. La conductora contó que fue víctima de una estafa con el dinero que había heredado de él y explicó cómo eso la afectó en su salud mental. Lo hizo con una sinceridad que conmovió.

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Un año muy difícil

La charla fue en En Subida, el ciclo que conduce Pamela David en Blender. “Posiblemente el año pasado fue uno de los años más tristes de mi vida después de la muerte de mi papá”, empezó contando. Y agregó: “Me sucedieron muchas cosas en lo personal, tuve un golpe muy fuerte, inesperado, que me desestabilizó por completo”.

Barbie Simons contó que perdió la herencia de su padre.

Después reveló cuál fue ese golpe. “Sufrí una estafa de la herencia de mi papá. Fue que me vuelvan a quitar a mi papá de vuelta, lo que me quedaba de él o lo que sentía que siempre cuidé, que nunca toqué”, relató. Para Barbie, ese dinero era mucho más que una suma.

“Era un seguro, un respaldo, mi jubilación para el día de mañana cuando sea grande y que no pueda trabajar”, explicó. Y siguió: “Me dolió porque me sacaron lo que me quedaba de mi papá, su esfuerzo, su trabajo”.

Cómo ocurrió

Contó que puso “una suma de plata muy importante” en una mesa de dinero para que trabajara, como hace tanta gente, y que la estafaron. Por eso llevó el caso a la Justicia. “Tuve un juicio penal, civil, todo. Pero bueno, esta persona resultó ser una estafadora y me estafó a mí y a 25 personas más”, dijo.

Barbie cerró con lo que más le pesó de todo el proceso. “Sentí mucho dolor, mucha culpa de sentir que lo había traicionado, su memoria, su trabajo, su compromiso de tantos años y que yo nunca había tocado”, concluyó.

Con su relato, la conductora abrió su corazón y mostró una cara muy íntima de un momento que, según contó, la desestabilizó por completo. Contar lo vivido fue su manera de dar vuelta la página, y lo hizo frente a cámara, con la valentía de quien ya no quiere guardarse nada.