Milei les sacó a los trabajadores 78,5 billones de pesos del bolsillo

La inflación sigue sin bajar. Esto tiene un impacto directo en el poder adquisitivo de los salarios, tanto para los trabajadores y trabajadoras del sector público, privado e informales. La pérdida de dinero de bolsillo es persistente. De acuerdo a un informe del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), el salario de los estatales quedó un 21% por debajo del nivel que tenía Milei antes de asumir. “Cada estatal perdió 17,5 millones de pesos desde entonces”, indicaron desde el MATE. Los trabajadores del sector privado acumulan una pérdida de 3,3 millones de pesos de bolsillo cada uno y los jubilados 6,5 millones, equivalentes a más de 9 jubilaciones mínimas.

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La pauperización de los salarios forma parte de un proceso integrado por la destrucción del empleo y el endeudamiento de las familias como estrategia de supervivencia. Más de seis millones de personas se encuentran en los registros de morosidad del Banco Central.

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¿Cuánto poder adquisitivo perdieron los trabajadores estatales y privados con Milei?

El salario estatal quedó 21% por debajo del nivel que tenía al asumir Milei. En el caso de las provincias, hubo cierta recuperación del poder de compra luego de la caída inicial pero en el caso de los salarios nacionales, la caída es permanente. Cada empleado provincial perdió 5,3 salarios y cada nacional perdió 10,8 salarios desde que gobierna Milei”, puede leerse en el informe del MATE firmado por Diego Kofman, Lavih Abraham, Marco Kofman, Natalia Pérez Barreda y Sergio Arelovich.

En el caso del sector privado, el salario quedó 7% por debajo del nivel que tenía en noviembre de 2023. Cada trabajador acumula una pérdida de 3,3 millones de pesos de bolsillo. La transferencia de ingresos es sideral. De acuerdo al análisis del MATE, serían 107 billones de pesos en concepto de transferencia de ingresos que se produjo en la economía por la caída del “costo salarial”. Además del bolsillo asalariado, también pierde el Estado por la menor recaudación y se desfinancian las obras sociales y los sindicatos.

De este total, los trabajadores pierden directamente de bolsillo 78,5 billones de pesos; mientras que 22 billones es lo que se pierde en recaudación para la seguridad social y otros 9,2 billones para las obras sociales.

Los jubilados también están entre los estafados. Los que cobran la mínima (el 63% del total de jubilados) perdieron el 30% de su poder de compra y acumulan una pérdida de $6,5 millones, equivalente a más de 9 jubilaciones de 2023.

El mapa de la destrucción del empleo: casi 380 mil puestos menos en la era libertaria

Nada de esto ocurre porque sí. La pauperización también se asocia con la destrucción de los puestos de trabajo registrados. El sector privado ya expulsó a 265.765 trabajadores registrados: la industria y la construcción son los sectores que más puestos de trabajo destruyeron. Después se contabilizan los 89.620 despidos/retiros (in)voluntarios del sector público y 19.000 trabajadoras menos de casas particulares. En total, los puestos de trabajo destruidos llegan a los 375.016.

Morosidad récord: más de 6 millones de argentinos recurren al endeudamiento para sobrevivir

¿Qué puede salir mal con la pauperización de los salarios? Todo. Las estrategias de supervivencia, antes del estallido (de bronca) por no llegar a fin de mes, incluyen el endeudamiento familiar. En este sentido, el MATE destacó que la morosidad sigue en aumento.

“En agosto 6 millones de personas estaban en situación de mora mayor a 90 días. se trata del 28,3% del total de personas endeudadas. La mitad de los deudores (cartera consumo) debe más de $1,2 millones”, puede leerse en su último informe.

Los más jóvenes son el único grupo donde hay más deudores morosos con fintechs que con bancos: el 19,4% de los deudores jóvenes tiene por lo menos una línea de deuda morosa con una fintech, y solo el 7,9% tiene una deuda morosa con bancos.

Economía de enclave: petróleo y minería avanzan mientras cae el consumo masivo

Así como hay “perdedores” del modelo de miseria planificada, hay ganadores. La contraparte de este proceso de pauperización se encuentra en los sectores exportadores, el eje de una economía de enclave.

“Los sectores “ganadores”, asociados al mercado externo y las finanzas están mejor que en 2023, pero solo Petróleo y Minería consolida su evolución alcista en el último mes. En tanto los sectores que mueven el empleo en el mercado interno y crean valor agregado nacional son los que siguen en una profunda caída”, destacó el informe del Mirador.

Con la pauperización de los ingresos, cae el consumo. Durante el noveno mes del año, la consultora Scentia detectó una merma interanual en el consumo masivo del 1,2%. Son nueve meses de caída de corrido. En el acumulado del año, el derrumbe marca un rojo del 2,7%. En el mes, los principales descensos fueron en alimentos perecederos, artículos de limpieza y hogar y alimentos vinculados al desayuno y merienda. El dato coincide con el avance de la precarización laboral y cuentapropismo con salarios más bajos que los trabajadores en relación de dependencia.