Si bien se redujo la cantidad de argentinos que salieron al exterior y aumentó la cantidad de extranjeros que ingresaron al país, el número no alcanzó para revertir la balanza turística de octubre, por lo que se cerró un nuevo mes con saldo negativo. El dato representa otro canal de fuga de dólares en medio de la volatilidad que atraviesa el mercado cambiario.

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En concreto, ingresaron 745.300 visitantes y salieron 1.091.500 argentinos durante el décimo mes del año. Por lo tanto, si bien hubo un aumento del turismo receptivo, no alcanzó para revertir el déficit turístico de octubre.

Este fenómeno viene repitiéndose desde que comenzó 2026, cuando la brecha entre las personas que salen e ingresan al país se achica continuamente, aunque no alcanza para dar vuelta el saldo negativo y tener un superávit turístico.

En concreto, octubre terminó con un saldo negativo de 346.200 visitantes internacionales. Así, en el período enero-octubre ingresaron 4.672.600 extranjeros y salieron 8.987.500 argentinos, por lo que el saldo en lo que va del año es deficitario en 4.315.000 personas.

Los datos se desprenden de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Más extranjeros que ingresan a la Argentina en el fin de la temporada alta

En cuanto al turismo receptivo, durante octubre se registró un ingreso de 745.300 visitantes al país, de los cuales 443.400 fueron turistas y 302.000 fueron excursionistas. Esto significó un aumento del 13,8% contra el mismo mes del último año.

De ese total, el 21,6% provino de Brasil, seguido por el bloque Resto de América (15,8%) y Uruguay (15,3%). En cuanto a las vías de acceso, estas quedaron de la siguiente manera:

244.600 lo hicieron por vía aérea (+18,3% interanual).

65.400 por vía fluvial/marítima (+9,7% interanual).

435.400 por vía terrestre (+5,4% interanual).

Sigue cayendo la salida de argentinos al exterior

En el décimo mes se volvió a registrar la tendencia consolidada desde que comenzó el año: el turismo emisivo volvió a caer (-11,5%), con la salida de 1.091.500 argentinos al exterior, divididos entre 641.700 turistas y 449.800 excursionistas.

El destino más elegido fue Brasil, con el 21,9%, seguido por Europa (16,7%), Chile (12,9%) y Resto de América (12,5%). Las vías de salida quedaron conformadas de este modo: