Leve baja en Wall Street liderada por las tecnológicas ante suba del rendimiento de bonos del Tesoro

Las acciones cayeron hoy levemente en Nueva York, lideradas por la continua liquidación de papeles tecnológicos, ante la continua suba del rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, luego del anuncio de la Reserva Federal (FED) de acelerar el aumento en las tasas de interés de referencia y de disminuir la compra de activos tóxicos, en un intento por combatir la inflación.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 0,4%, mientras que el índice ampliado S&P 500 y el indicador tecnológico Nasdaq perdieron 0,1%, de acuerdo con datos proporcionados por el New York Stock Exchange (NYSE).

Los bancos obtuvieron algunas de las mayores ganancias como consecuencia del incremento en el rendimientos de los bonos.

El rendimiento del Bono del Tesoro a 10 años subió a 1,75% y Citigroup ganó un 3,8%, J.P. Morgan & Chase escaló 1,1%, los bancos regionales Fifth Third y Regions aumentaron más del 4% y Wells Fargo y Bank of America añadieron alrededor de un 2%.

Varias acciones tecnológicas continuaron su caída, ya que más inversores se sumaron a la tendencia de liquidación.Tesla y Netflix bajaron alrededor de un 2% cada uno.

Apple perdió un 1,6%. Amazon y Alphabet cayeron menos del 1%.

Las acciones de energía ayudaron a impulsar el mercado. Diamondback Energy subió un 4,6%, Devon Energy añadió un 3,7% y Occidental ganó casi un 4%.

Los inversores han estado siguiendo de cerca el impacto del aumento de la inflación en los consumidores y las empresas.

Entre los datos económicos el Institute for Supply Management informó que el crecimiento en la industria de servicios de Estados Unidos, donde trabaja la mayoría de los estadounidenses, retrocedió en diciembre después de expandirse a un ritmo máximo en los dos meses anteriores.

El Departamento de Trabajo informó hoy que el número de estadounidenses que solicitan beneficios por desempleo aumentó la semana pasada, pero se mantuvo en niveles históricamente bajos, lo que sugiere que el mercado laboral sigue siendo fuerte y mañana se difundirán los datos oficiales de empleo de 2021.

Lo mejor del Dow Jones fue para Travellers (1,6%), Walt Disney, J.P.Morgan & Chase y Cisco (1,1%) y Caterpillar (1%).

En el S&P 500 se destacaron SVB Financial Group (7,5%), Lamb Weston (7,4%) y Signature Bank (6,3%).

En el Nasdaq, las principales subas fueron para Pinduoduo (7,4%), JD.Com (6%) y Peloton Interactive (5%).

En Europa, las bolsas reaccionaron tardíamente a las minutas de la FED y bajaron por la preocupación ante un alza de las tasas de interés, a excepción de los bancos que se beneficiarían con esa suba.

Las acciones tecnológicas estuvieron entre las de peor desempeño en Europa ya que se considera que las ganancias futuras de las acciones de tecnología son menos atractivas, para los inversores cuando las tasas de interés son más altas, debido a que el aumento de los costos de la deuda puede obstaculizar su crecimiento.

En el índice líder Euro Stoxx 50 que bajó 1,5% se destacaron el banco español Santander (1,6%), la industrial finesa Kone Oyj y la aseguradora alemana Allianz (1,5%) y la banca francesa BNP Paribas (1,4%).

En Londres, el FTSE cayó 0,9%, el DAX de Frankfurt bajó 1,4% y el CAC 40 de París cedió 1,9%.

El IBEX 35 de Madrid se mantuvo equilibrado mientras que el MIB de Milán retrocedió 1,8%.

Con información de Télam