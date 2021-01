Bitcoin: ganó U$S 220 millones, se olvidó la contraseña y ahora no puede entrar

Stefan Thomas es un programador alemán radicado en la cuidad norteamericana de San Francisco, Estados Unidos, y se encuentra en un gran problema como inversor. Logró cosechar U$S 220 millones con la escalada del Bitcoin, pero no puede acceder a su nueva fortuna ya que olvidó la contraseña para acceder a la billetera digital.

La clave le permite desbloquear un pequeño disco duro, conocido como IronKey, que contiene las passwords en donde el programador almacenó 7,002 criptomonedas. El precio de Bitcoin trepó más del 50% respecto al valor de hace un mes.

"El problema es que el Sr. Thomas perdió hace años el documento donde escribió la contraseña de su IronKey, lo que da a los usuarios 10 conjeturas antes de que se incaute y encripte su contenido para siempre. Desde entonces, ha probado ocho de sus formulaciones de contraseñas más utilizadas, sin éxito", señaló un artículo del diario The New York Times, quien se contactó con el potencial millonario. Thomas se lamentó: "Me acostaba en la cama y lo pensaba. Entonces iba a la computadora con una nueva estrategia, y no funcionaba, y volvía a estar desesperado".

De los 18.5 millones de Bitcoin existentes, alrededor del 20%, parece estar en billeteras perdidas o varadas, según informó la firma de datos de criptomonedas Chainalysis. En ese sentido, Wallet Recovery Services, una empresa que ayuda a encontrar claves digitales perdidas, reveló que reciben 70 solicitudes al día de personas que querían ayuda para recuperar sus riquezas, tres veces la cantidad de hace un mes.

"A lo largo de los años, diría que he pasado cientos de horas tratando de volver a ingresar a estas billeteras", confesó Brad Yasar, un empresario de Los Ángeles quien también olvidó en una de sus computadoras de escritorio la llave para valerse de su reciente fortuna.

Bancos como Wells Fargo y otras compañías financieras como PayPal ofrecen a sus usuarios la posibilidad de proporcionar las contraseñas de sus cuentas o restablecer las contraseñas perdidas.