En medio de la virtual recesión, el FMI le pidió más crecimiento al Gobierno

Dos días después de aprobar una nueva revisión del acuerdo firmado el año pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció la necesidad de que Javier Milei fortalezca el crecimiento del país, en medio de la virtual recesión formal que atraviesa la economía.

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Así lo hizo en la conferencia de prensa regular que brindó este jueves su vocera, Julie Kozack, quien expresó que, durante las conversaciones por la tercera revisión técnica, "se abordó cómo transformar los avances en materia de estabilización logrados hasta la fecha en un mayor crecimiento y en la creación de empleo".

Al respecto, enumeró "cuatro medidas acordadas" con el Gobierno "que tienen como objetivo preciso potenciar el crecimiento y ampliar los beneficios de dicho crecimiento en la economía argentina". De este modo, dio a entender que, pese a que Luis Caputo ratifica en todo momento que se mantendrá el rumbo, el propio equipo económico reconoce indirectamente que la actividad marcha cuando menos más lento de lo que debería.

Según detalló Kozack, estas cuatro medidas a las que se comprometió el Gobierno son la profundización del crédito y del mercado hipotecario, el aumento de "la flexibilidad del mercado laboral para favorecer la creación de empleo en el sector privado", la aceleración de las privatizaciones en materia de infraestructura y el cierre de más acuerdos de inversión mediante el RIGI.

El FMI realizó esta advertencia mientras las consultoras anticipan unánimemente que Argentina ya entró en una virtual recesión técnica, dado que todas calculan que la actividad cayó en el tercer trimestre, que se suma a la caída del trimestre previo. Solo resta la confirmación oficial, que dará el Indec a mediados de noviembre cuando publique el EMAE de septiembre pasado.

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