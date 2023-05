Massa llamó a empresarios y sindicalistas a alcanzar acuerdos para el progreso económico y social

El ministro de Economía, Sergio Massa, convocó hoy a empresarios y sindicalistas a alcanzar acuerdos para "definir un proceso de desarrollo económico y social" en Argentina, y destacó que con la energía, la minería y el sector agroindustrial el país no tendrá problemas de divisas en los próximos años.

Massa formuló este llamamiento durante un encuentro organizado por el Instituto Iberoamericano para la Educación y la Productividad (OEI), que se llevó a cabo este mediodía, informó el Palacio de Hacienda.

Estuvieron presente Luis Scasso, director de OEI Argentina; José Urtubey, director de Celulosa Argentina; Héctor Daer, secretario General CGT; Gerardo Martínez, secretario General de Uocra y miembro del Consejo de Administración por el Grupo de los Trabajadores OIT; Rodrigo Pérez Graziano, presidente de PSA GROUPE-Peugeot-Citroen Argentina; y Gustavo Idigoras, titular de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara/CEC), entre otros.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En su exposición, el ministro dijo que la Argentina "necesita, sobre algunos temas, la construcción de consensos y de mirada de largo plazo. Creo que además es importante que esa consolidación de ámbitos y de construcción de consensos se de para forzar a la política a llevar adelante esos consensos, porque tienen que ver con definir un proceso de desarrollo económico y social".

Para Massa "si no entendemos que más allá de la pelea de los dirigentes políticos, económicos, sociales, empresarios y sindicales a la hora del debate público, en algunos temas tenemos que elegir un recorrido de desarrollo para los próximos 10 o 20 años, nos vamos a caer de la posibilidad de ser jugadores globales".

El ministro realizó una reflexión al asegurar que "la incertidumbre puede generar el enojo contra la clase política, lo que a su vez puede representar algún candidato" que canalice ese descontento.

Ante esto "mi pregunta es: ¿no será el tiempo también de que todos los actores políticos nos preguntemos qué hicimos mal para que emerja alguien de esas características? Y cuando digo actores, no digo actores de la dirigencia político partidaria digo actores empresarios, digo actores sociales", inquirió Massa.

Dijo que esos dirigentes "no son extraterrestres" que llegan a Argentina "y se sientan en los partidos políticos", sino que "emergen de cada una de nuestras comunidades, ciudades, provincias, estados y en todo caso si no tenemos la dirigencia que queremos es porque aquellos que creen que tienen más capacidad de ocupar ese lugar, no lo ocupan y lo terminan haciendo otros con menos capacidades".

"Eso inexorablemente obliga a pensar que para cambiar las cosas hay que participar", subrayó Massa.

Destacó que desde la conducción económica "sentimos que nuestra responsabilidad es intervenir para garantizar la estabilidad y entendemos que, en un país como Argentina, a veces, desde el Banco Central, desde el Ministerio de Economía y de los distintos instrumentos que tiene el Estado para garantizar estabilidad económica, se debe intervenir".

Massa adelanto que "va a haber un nuevo jugador en la economía de escala de la Argentina en términos de peso del PBI, que es el sector energético en su conjunto, y un segundo jugador que guste o no guste, va a jugar un papel relevante, que es el minero, y el tercero, claramente es el sector agroindustrial".

"Si Argentina tiene niveles de producción altos en estos sectores, el proceso de acumulación de reservas, aún con los niveles de endeudamiento que tiene el país, está claramente garantizado para los próximos años", dijo el titular del Palacio de Hacienda.

Con información de Télam