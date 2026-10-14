Licitación de deuda: Economía contrajo aún más la disponibilidad de pesos

El Ministerio de Economía dio a conocer el resultado de su primera licitación de deuda de octubre, en la que no solo renovó todos los vencimientos sino que, además, quitó otros casi $2 billones de circulación, contrayendo aún más la disponibilidad de pesos. Además, debió afrontar una menor demanda de los títulos con vencimiento posterior a las elecciones de 2027.

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En total, la operación debía hacer frente a compromisos por $4,86 billones. Según los datos difundidos por la Secretaría de Finanzas, el Tesoro recibió propuestas por $9,49 billones, de las cuales terminó aceptando $6,61 billones.

La Secretaría de Finanzas, encabezada por Federico Furiase, destacó el nivel de renovación de la deuda alcanzado durante la operación, al señalar que "esto significa un rollover de 136,14% sobre los vencimientos del día de la fecha".

Los instrumentos más demandados y la estrategia de Economía

La mayor demanda se concentró en la LECAP que vence antes de los comicios del próximo año, que reunió ofertas por $2,71 billones.

En cambio, los títulos cuyos vencimientos se ubican después del recambio presidencial registraron una demanda más reducida, en un contexto atravesado por el riesgo electoral. Las ofertas alcanzaron $1,16 billones en el caso del TAMAR, $1,7 billones para el CER/TAMAR y $1,04 billones para el TAMAR/DL.

“Lo más destacado de esta licitación fue que el Tesoro salió a testear la demanda del mercado por instrumentos con vencimiento posterior a 2028 y encontró una respuesta favorable”, comentó Valentín Gómez García, de Adcap Grupo Financiero.

El objetivo del Tesoro fue reducir la cantidad de pesos disponibles en el mercado mediante una absorción adicional de $2 billones. Esos fondos permitirán sostener las compras de dólares y fortalecer las reservas con vistas al próximo año electoral.

La retirada de pesos de circulación también busca contener las presiones alcistas sobre el tipo de cambio. Este miércoles, el dólar avanzó apenas $0,5 y cerró en $1.513, aunque acumula una baja de seis pesos (-0,4%) desde el comienzo de octubre.

La menor disponibilidad de pesos se da, además, en el contexto de la persistencia de la inflación en valores cercanos al 2%, tal como mostró el IPC del 1,9% de septiembre, que el Indec dio a conocer ayer.

Por tercera licitación consecutiva, el Tesoro evitó ofrecer instrumentos denominados en dólares. De esta manera, permanece suspendida la colocación del AO29, del cual todavía quedan pendientes de emisión aproximadamente US$ 800 millones.

El incremento de las tasas de interés llevó al Ministerio de Economía a interrumpir temporalmente esa colocación. La medida alimentó interpretaciones según las cuales el Gobierno todavía no habría terminado de definir su programa financiero para 2027.

A lo largo de octubre, el Tesoro deberá afrontar compromisos de deuda que suman $27 billones. Una parte importante de ese monto se explica por el diferimiento por un mes de letras ajustadas por la evolución del dólar (dólar linked), cuyo vencimiento está previsto para el 30 de octubre.

Resultados de la licitación