Cuánto cobra un jubilado y pensionado de ANSES en octubre 2025

Cuánto cobran los jubilados ANSES.

Con el inicio de octubre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos y el calendario de pagos para jubilados y pensionados, tras la aplicación del aumento por movilidad y la continuidad del bono de refuerzo.

De acuerdo con la actualización vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), los haberes previsionales tuvieron una suba del 1,9% en octubre. A este incremento se suma el bono de $70.000, que sigue vigente para quienes perciben los ingresos más bajos del sistema.

Con esta medida, los montos quedan establecidos de la siguiente forma:

Jubilación mínima: $326.304,88. Con bono: $396.304,88.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.016,96. Con bono: $331.016,96.

Pensiones No Contributivas (PNC): $228.381,85. Con bono: $298.381,85.

Jubilación máxima: $2.195.498,72 (antes $2.154.562,04).

Este esquema busca sostener el poder de compra de los beneficiarios de menores recursos, mientras que el refuerzo de $70.000 se abona de forma proporcional hasta el tope de $396.304,88. Por encima de esa cifra, no corresponde el bono.

Cuánto cobran los jubilados.

ANSES: ¿Quiénes cobran el bono completo?

El refuerzo íntegro de $70.000 se paga únicamente a quienes perciben la jubilación mínima. En el caso de quienes superan ese haber, el adicional se otorga en forma escalonada hasta alcanzar el límite previsto.

Calendario de cobro de jubilaciones y pensiones en octubre 2025

ANSES informó que los pagos se realizarán en las siguientes fechas, según la terminación del DNI:

Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima

DNI terminados en 0 → 8/10

DNI terminados en 1 → 9/10

DNI terminados en 2 → 9/10

DNI terminados en 3 → 13/10

DNI terminados en 4 → 14/10

DNI terminados en 5 → 15/10

DNI terminados en 6 → 16/10

DNI terminados en 7 → 17/10

DNI terminados en 8 → 20/10

DNI terminados en 9 → 21/10

Jubilaciones y pensiones que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1 → 22/10

DNI terminados en 2 y 3 → 23/10

DNI terminados en 4 y 5 → 24/10

DNI terminados en 6 y 7 → 27/10

DNI terminados en 8 y 9 → 28/10

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en octubre.

Cuáles son los requisitos para jubilarse en Argentina

Los requisitos dependen del régimen general (Ley 24.241), salvo que corresponda un régimen especial (docentes, judiciales, fuerzas de seguridad, etc.):

Edad mínima

Mujeres: 60 años .

Hombres: 65 años.

Aportes

Se requieren 30 años de aportes registrados en ANSES (como trabajador en relación de dependencia, autónomo o monotributista).

Moratoria previsional (opcional)