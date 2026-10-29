La inversión volvió a desplomarse en septiembre y cayó más de 7% en el año

En medio de la virtual recesión que atraviesa el país, y de las dudas sobre la reelección de Javier Milei, la inversión volvió a desplomarse en septiembre y acumula una caída mayor al 7% en lo que va del año, precisó un informe de Orlando J. Ferreres & Asociados (OJF).

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Concretamente, la inversión real cayó 5,2% interanual en septiembre y acumuló una baja de 7,6% en los primeros nueve meses de 2026, según el Índice de Inversión Bruta Interna Mensual de OJF. La medición en volumen físico excluye el efecto de la inflación. La consultora estimó una inversión de US$ 8.540 millones durante el noveno mes del año.

La inversión en maquinaria y equipos retrocedió 12,3% interanual en septiembre. Los equipos nacionales registraron una caída de 3,8%, mientras que los importados bajaron 17,2%. En el acumulado de enero a septiembre, el sector presentó una contracción de 11,5%.

En cambio, la inversión en construcción creció 4,5% interanual y volvió a mostrar una variación positiva después de cinco meses negativos. Pese a esa mejora, acumuló una baja de 2,6% en los primeros nueve meses del año.

La consultora señaló que la inversión continúa débil y que la fuerte caída de las importaciones de bienes de capital dejó un saldo negativo para el total, pese a la mejora de la construcción. Además, consideró que no hay indicios de una reacción de la inversión en los últimos meses del año.

A más largo plazo, el informe sostuvo que una mejora de las condiciones macroeconómicas y de la actividad, junto con el desarrollo de la minería y el sector energético, podrían contribuir a una recuperación de la inversión.

La caída de la actividad en septiembre

En paralelo, la actividad económica registró en septiembre una baja interanual de 0,8% y una suba de 0,1% frente a agosto, resultado que confirma la recesión de la economía. La estimación se agregó a otras investigaciones que también reflejaron el estado crítico de la economía.

En el acumulado de enero a septiembre, la actividad retrocedió 0,3% respecto del mismo período del año pasado, de acuerdo con el Índice General de Actividad (IGA), que también elabora el estudio de Orlando Ferreres.

Los datos indican que la leve mejora intermensual de la actividad en septiembre no alcanza para revertir las caídas anteriores, por lo que el tercer trimestre finalizó en baja. Así, se acumulan dos trimestres consecutivos de retroceso, lo que determina que la economía ingresó en recesión técnica.

“La marcha de la actividad se mantuvo prácticamente sin cambios durante septiembre”, señaló el informe que agregó que el tercer trimestre cerró con una caída de 1,2%. Sobre el escenario futuro, el trabajo advirtió que, “pensando en los próximos meses, el deterioro de las perspectivas nos hace considerar que la recuperación de la actividad puede demorarse y ralentizarse”.

“De todas maneras, esperamos que las mejoras salariales que estuvimos viendo en los últimos meses logren paulatinamente impulsar una mejora en la marcha económica”, agregó el informe de OJF.