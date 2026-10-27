La actividad industrial se desploma y acumula una caída del 2,8% en el año

La producción fabril argentina volvió a registrar signos de contracción durante el noveno mes del año. De acuerdo con el último informe elaborado por el Centro de Estudios (CEU) de la Unión Industrial Argentina (UIA), la actividad industrial descendió un 0,2% en septiembre respecto de agosto en la medición desestacionalizada, mientras que sufrió un retroceso del 3,4% interanual en comparación con el mismo mes del año anterior.

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Con este resultado, el nivel de producción acumula una baja del 2,8% durante los primeros nueve meses en relación al mismo período previo, manteniéndose un 11% por debajo de los registros de 2022 y 2023.

El relevamiento técnico de la entidad patronal, bajo la coordinación de Francisco Abramovich, realiza sus estimaciones combinando el procesamiento de indicadores del consumo de energía eléctrica, la demanda de insumos fabriles y consultas directas a referentes del sector privado. Estas mediciones complementan los informes oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), sobre los cuales se había asentado el reporte previo que mostraba que en los primeros ocho meses la contracción acumulada era del 2,7% interanual y del 12% respecto a 2022.

La dinámica de la actividad industrial muestra un marco de comparación complejo debido a las bajas bases sobre las que se miden las variaciones. El desempeño interanual de los meses recientes se vio afectado por la persistencia de niveles de actividad deprimidos durante el período previo, como la contracción del 4,2% registrada en agosto del año anterior.

Asimismo, en la medición de corto plazo, el repunte que mostraron algunos rubros responde en parte al rebote tras desplomes previos, como el registrado en julio, cuando la producción fabril se contrajo un 5% mensual.

Caídas severas en bienes de capital y disparidad en el sector de alimentos

Al analizar la estructura interna de la producción industrial, la disparidad entre los diferentes rubros se vuelve evidente. De los 16 sectores que componen el indicador del CEU, un total de 11 sectores registraron caídas interanuales respecto a agosto del período previo.

Entre las ramas con mayor nivel de contracción destacó la fabricación de maquinaria y equipo, con un desplome del 24% interanual, motivado de forma principal por la menor producción de maquinaria agrícola. Le siguió el rubro de otros equipos e instrumentos eléctricos, que sufrió un descenso del 26%, convirtiéndose en el segundo sector de mayor incidencia negativa sobre el índice general.

Otros sectores vinculados al consumo masivo e insumos básicos mantuvieron igualmente variaciones marcadamente negativas: la elaboración de prendas de vestir, cuero y calzado cayó un 15%, los productos de metal disminuyeron un 10% y la industria textil retrocedió un 9% interanual. Estas actividades figuran entre las que muestran un proceso de recuperación más lento en comparación con sus registros históricos. En contraste, en la comparación mensual crecieron 10 de los 16 sectores analizados, impulsados por la baja base de comparación de los meses estivales.

Por su parte, el bloque de alimentos y bebidas expuso un comportamiento heterogéneo pero con variaciones mensuales positivas en varios de sus componentes. Durante el período evaluado, la producción de bebidas trepó un 8,5% mensual, la faena vacuna aumentó un 3,3%, la faena porcina subió un 1,9% y la producción láctea creció un 0,4%, en tanto que la molienda de oleaginosas cayó un 5%. En el acumulado anual, el sector alimentario en su conjunto permanece estable, observándose sectores en franca recuperación (lácteos, porcinos y molienda) frente a otros que continúan estancados sin señales firmes de repunte, como las bebidas y la faena vacuna.