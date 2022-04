Precios Cuidados: se agudizan las faltantes en Entre Ríos

Si bien desde el Estado se realizan controles, son cada vez más frecuentes las denuncias por faltantes de insumos esenciales en la góndolas de supermercados.

La ausencia de productos en góndolas de supermercados entrerrianos se ha profundizado en los últimos días. Si bien desde el Estado se realizan controles, son cada vez más frecuentes las denuncias por faltantes de insumos esenciales. A la par de una inflación que no da tregua, los productos de Precios Cuidados, cuyo valor favorece a amortiguar el impacto en el bolsillo, son los que escasean. Las entidades que defienden los derechos de los consumidores presumen maniobras especulativas, mientras que los organismos oficiales informan a la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, que en las últimas horas advirtió, nuevamente, que no permitirá que se remarquen productos sin un justificativo claro, en un contacto mantenido con los principales referentes de empresas alimenticias del país.

"Recibimos consultas constantemente, respecto de cómo actuar y por qué faltan productos. Nosotros creemos que la ausencia es multicausal. Depende de la lente con la que se la mire tiene un responsable u otro. Lo cierto es que escasean algunos productos que son de consumo masivo y de primera necesidad", explicó a El Destape, Gabriel Vargas, integrante de la Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos. Y agregó: "Cada semana elaboramos un informe que es enviado a las autoridades. Cuando es muy urgente, directamente llamamos. En lo que a nosotros respecta, el control es deficiente. Nos adelantaron que había poco personal y ahora todo se profundiza más, teniendo en cuenta que la canasta de 60 productos es para comercios de cercanías, algunos de los cuales no han visto un inspector en su vida".

Vargas enfatizó, en ese sentido: "Se precisa de un control más exhaustivo. Hay faltantes en Precios Cuidados, pero también por afuera. Algunos cambian de valor de una semana a la otra, otros se han mantenido". La Asociación, que actualmente tiene 25 integrantes en todo el territorio entrerriano, forma parte de un Consejo Consultivo de Consumidores junto a unas 40 entidades de todo el país del mismo carácter. Periódicamente mantienen reuniones con autoridades nacionales. "En las últimas reuniones, se habló casi exclusivamente de los alimentos y de los acuerdos de precios. En las resoluciones dictadas, las asociaciones de consumidores estaban invitadas a sumarse a los controles, haciendo denuncias. De hecho, acá en Entre Ríos denunciamos a dos grandes cadenas, una de Diamante y una de Concordia, por incumplimientos", apuntó.

En Concordia, el propio Concejo Deliberante se puso al frente de un reclamo por la escasez de algunos productos clave para la vida cotidiana. La concejal justicialista Cristina Guitar encabezó una serie de reuniones con comerciantes, entidades vinculadas al rubro y asociaciones de consumidores, para analizar la faltante de insumos, especialmente de Precios Cuidados en la localidad. La conclusión fue que la reciente apertura del paso fronterizo que une la localidad con Uruguay favorece, en el cambio, a los visitantes del vecino país. De ese modo, la alta demanda local se ve multiplicada por la llegada de turistas que hacen compras en nuestro país.

"Se ha generado una preocupación. Como concejales debemos ver qué está pasando y desagregar el problema del desabastecimiento. Ver si efectivamente no se están mandando los productos, o hay problemas con los proveedores, ver si llegan y los stockean o ver si ante el ingreso de uruguayos, hay más demanda. Necesitamos una herramienta o una política pública pero con una mirada de ciudad con paso fronterizo", explicó Guitar en contacto con medios locales.

La edil remarcó además que la problemática se manifiesta, mayormente, en las grandes cadenas: "Queremos una mirada local sobre la realidad, sobre lo que está pasando. Y que estos programas, que buscan defender al consumidor ante movimientos especulativos, sea para los argentinos". En ese sentido, el cuerpo deliberativo concordiense enviará en los próximos días una nota dirigida a autoridades nacionales, detallando el actual escenario y solicitando se contemplen medidas para paliar la faltante.

Desde el Estado provincial reciben denuncias de forma constante. En las últimas semanas, se han intensificado. "En este último tiempo empezaron a notarse faltantes, con baches más largos de los habituales. Pensábamos que era por el relanzamiento del 7 de abril, que por eso desde los centros de abastecimiento no estaban mandando. Pero pasó ese día y no se solucionó, de hecho se fue agravando", indicó a El Destape, Pablo Luciano, director de Defensa del Consumidor de Entre Ríos.

El funcionario detalló que el faltante más preocupante es el de aceite, pero también hay registros en harinas y galletitas de agua: "Estamos monitoreando varios productos que, desde los centros de distribución, no están remitiendo". Y explicó: "Precios Cuidados siempre fue un valor de referencia, pero no tenía mucha diferencia con el resto. En el último tiempo sí se hizo más importante esa brecha, con lo cual comenzó a haber mayor demanda. Ahí, al no modificarse los cupos, se notificaron las faltantes. La existencia en las góndolas es muy poca y hay problemas complejos. Estamos monitoreando varios productos más, pero existe ese problema puntual".

Por último, Luciano hizo referencia a los controles con inspectores propios, de otras reparticiones de la provincia y de los municipios: "En Entre Ríos las localidades y sus propios cuerpos tienen la potestad de controlar, por facultades delegadas. Tenemos relevadores directos e indirectos, trabajamos en conjunto".