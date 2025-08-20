Las cuotas de las prepagas aumentarán hasta más de 2% en septiembre

Conocida al inflación de julio, las empresas de medicina prepaga enviaron a sus asociados los nuevos valores de las cuotas de septiembre, con alzas que en algunos casos superan el índice de precios minoristas del mes pasado. Los precios minoristas subieron en julio 1,9%, mientras que las prepagas ajustaron sus valores desde 1,68% hasta 2,2%.

Las últimas subas informadas por las empresas, con excepción del Hospital Italiano, se mantuvo en sintonía con la medición del IPC realizada por el INDEC. Los incrementos se informarán en la nueva nueva plataforma digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que entró en funcionamiento en julio. El sistema permite la posibilidad de comparar, en línea y bajo supervisión estatal, el costo de los diferentes planes según edad, ubicación y características específicas.

La Superintendencia explicó que la iniciativa de cargar los datos mensualmente en la web (https://cuadrostarifarios.sssalud.gob.ar/) busca fomentar un esquema más transparente y competitivo en el ecosistema de la medicina privada.

Permite a los usuarios conocer en detalle qué servicios abarca cada plan, la cantidad de prestadores, el sistema de copagos y cómo influyen la edad y el lugar de residencia en la cuota mensual.

Los aumentos que se vienen

Las empresas informaron los porcentajes con antelación y, una vez publicada la inflación del último mes, cargaron la información definitiva en la plataforma oficial. Según la reglamentación, cualquier usuario puede ver los valores y las condiciones vigentes de los grandes prestadores del mercado.

Medicus: 1,68%

OSDE: 1,75%

Medifé: 1,8%

Swiss Medical: 1,9%

Galeno: 1,9%

Avalian: 1,9%

Alemán: 1,9%

Italiano: 2,2%

Británico: 2%

Accord: 1,45

Sancor: 1,9%

De acuerdo con la regulación de julio, la obligación de brindar información clara y en tiempo real busca “favorecer la competencia leal” entre los agentes y brindar herramientas para que los usuarios tomen decisiones informadas.

El procedimiento establece que las compañías deben mantener actualizado el tablero con todos los cambios de precios y condiciones en la web oficial, lo que elimina la posibilidad de diferencias arbitrarias entre afiliados según el canal de información utilizado.

Durante los primeros meses del año, la inflación impactó con fuerza sobre los costos de las prepagas, que enfrentaron incrementos significativos en rubros como insumos médicos, honorarios profesionales, servicios tercerizados y alquileres.