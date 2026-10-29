Los alimentos subieron por octava semana consecutiva y se le sumó la recesión económica

La desaceleración de los precios de los alimentos todavía no se traduce en una interrupción de los aumentos, mientras que la actividad económica vuelve a mostrar señales de contracción. Según el relevamiento de la consultora LCG, los alimentos y bebidas registraron una suba del 0,2% durante la cuarta semana de octubre, con lo que acumularon ocho semanas consecutivas de incrementos, en un mes en el que los panificados, las bebidas y otros productos de consumo cotidiano mantuvieron la presión sobre los precios.

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El dato semanal muestra una moderación respecto de los registros anteriores, pero los precios se mantienen en alza. La inflación promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó en el 2,7%, con una desaceleración de 1,1 puntos porcentuales respecto de la medición previa, mientras que la variación acumulada de octubre, medida de punta a punta, alcanzó el 1,6%. La evolución de los alimentos se produce, además, en una economía que no logra consolidar una recuperación. En su estimación de actividad económica para septiembre, LCG proyectó un crecimiento mensual desestacionalizado del 0,7%, pero calculó que el tercer trimestre cerraría con una caída del 2,6%.

La consultora también estimó que la actividad se contrajo un 3,2% desde diciembre, un desempeño que vuelve a ubicar a la economía en recesión y que pone en cuestión la posibilidad de una mejora sostenida del consumo. La combinación de aumentos persistentes en los precios y caída de la actividad plantea un escenario de estanflación, en el que la moderación de algunos indicadores de inflación convive con el deterioro de la producción y la demanda.

Panificados y bebidas en el podio

El relevamiento semanal de LCG mostró que los productos de panificación, cereales y pastas encabezaron los incrementos durante la cuarta semana de octubre, con una suba del 2,4%. En segundo lugar se ubicaron las bebidas e infusiones para consumir en el hogar, que aumentaron un 0,9%, mientras que los condimentos y otros productos alimenticios avanzaron un 0,7%.

Las comidas listas para llevar registraron una variación positiva del 0,6% y las frutas subieron un 0,2%. Estas categorías explicaron buena parte de los movimientos de precios de la semana, aunque el resultado general estuvo moderado por las bajas observadas en carnes y verduras. La consultora advirtió que tanto la proporción de productos que registraron aumentos como la de aquellos que mostraron bajas tuvieron un rebote durante la semana. También señaló que las variaciones de precios presentaron una mayor dispersión respecto del período anterior, lo que indica que el comportamiento de los distintos rubros fue más heterogéneo.

Mientras algunos alimentos registraron incrementos superiores al promedio, otros bajaron de precio y compensaron parcialmente esas subas. Por eso, la variación general de 0,2% no significa que todos los productos hayan mostrado una evolución similar ni que el costo de la canasta alimentaria se haya estabilizado. Los panificados, cereales y pastas ocupan un lugar importante en el consumo cotidiano de los hogares, de modo que su incremento del 2,4% en una sola semana constituye uno de los principales movimientos a seguir dentro del relevamiento.

Si bien la variación semanal fue moderada, el comportamiento de las últimas cuatro semanas permite observar que los aumentos continúan distribuidos entre diferentes categorías. En ese período, los condimentos y otros productos alimenticios acumularon una suba promedio del 4,9%, mientras que las verduras avanzaron un 4%. Las bebidas e infusiones para consumir en el hogar registraron un incremento del 3,4%, seguidas por los productos de panificación, cereales y pastas, con un 3%, y los lácteos y huevos, con un 2,8%.

En el caso de las carnes, la consultora destacó una suba semanal del 2,3% dentro de su análisis de los componentes que explican la inflación mensual promedio. Según el informe, ese movimiento explicó una cuarta parte de la inflación mensual medida a través del promedio de las últimas cuatro semanas, pese a que las bajas de ese rubro contribuyeron a moderar el resultado general de la cuarta semana.

El acumulado de octubre de punta a punta llegó al 1,6% en alimentos y bebidas, según LCG. Ese registro ofrece una referencia sobre el movimiento de los precios desde el comienzo del mes hasta la cuarta semana, mientras que el 2,7% corresponde a la inflación promedio de las últimas cuatro semanas. Se trata de indicadores diferentes, por lo que no corresponde interpretarlos como si midieran exactamente el mismo período.

El panorama de los precios coincide con las señales de deterioro de la actividad económica que la misma consultora identificó en su último informe. LCG estimó que la economía creció un 0,7% mensual desestacionalizado en septiembre, aunque aclaró que los cuatro modelos utilizados para la proyección ubicaron el resultado en un rango de entre una caída del 0,4% y una suba del 1,2%.

De acuerdo con la consultora, el tercer trimestre cerraría con una contracción del 2,6%, mientras que desde diciembre la actividad acumularía una baja del 3,2%. En términos interanuales, septiembre mostraría una caída del 1,7%, pese a que el promedio de los primeros nueve meses del año todavía registraría un crecimiento del 0,9%. LCG construyó su estimación a partir de información de 30 series de alta frecuencia disponibles para septiembre, que cubren cerca del 84% de la economía. La consultora aclaró que se trata de una proyección y que el dato oficial del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC se publicará el 24 de noviembre.

Entre los sectores que impulsaron la mejora mensual prevista, la industria aportó 0,27 puntos porcentuales al resultado del EMAE, seguida por la pesca, con 0,13 puntos. La intermediación financiera y la construcción sumaron 0,10 puntos porcentuales cada una, mientras que el comercio contribuyó con 0,07 puntos y el transporte y almacenamiento, con 0,04 puntos.

El agro fue el principal factor negativo de la estimación, con una contribución de -0,04 puntos porcentuales. Otros sectores, como minería, electricidad, gas y agua, mostraron aportes leves, mientras que hoteles, actividades empresariales, administración pública, salud y educación permanecieron prácticamente neutros.